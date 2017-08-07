Огромный провал большой борьбы с коррупцией в Украине

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Украина оказалась на первом месте по уровню восприятия коррупции в исследовании, проведенном компанией Ipsos MORI по заказу аудиторской фирмы Ernst & Young.

51% респондентов в мире, принявших участие в международном исследовании EY Fraud Survey, считают, что коррупция широко распространена в бизнес-среде их страны.

Среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки первое место занимает Украина – 88% респондентов ответили утвердительно. При в 2015 году Украина занимала в антирейтинге 7 место – тогда о коррупции в бизнесе сообщили 80% респондентов. Следом за Украиной в рейтинге находятся Кипр (82%), а также Греция и Словакия (81%). Россия находится в рейтинге на 16-м месте.Дания, Норвегия и Финляндия имеют самые низкие проявления коррупции в бизнесе.

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Кроме того, согласно данным "Барометра мировой коррупции" Украина – одна из наиболее коррумпированных стран Европы. Как сообщал ранее Голос Америки, украинцы оказались наиболее недовольными борьбой с коррупцией в своей стране. Согласно проведенному опросу, 72% украинцев считают, что за последние четыре года уровень коррупции не снизился в Украине.

Общественные организации — Центр политико-правовых реформ, Transparency International Украина и Реанимационный пакет реформ — после проведенного исследования отметили в апреле, что "в стране не создана институциональная система противодействия коррупции".

"Уже сегодня в обществе и в бизнесе чувствуется глубокое разочарование теми антикоррупционными реформами, которые проведены в Украине, разочарование их результатами. Все видят, что ничего к лучшему не изменилось. Это, конечно, отображается в опросах, которые проводит Ernst & Young", — сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

Кроме того, по мнению политолога, все убедились, что коррупционеры в Украине уже адаптировались к новым правовым правилам.

"Новые правила не стали антикоррупционными, а просто новыми коррупционными правилами, по которым все антикоррупционные органы, вся антикоррупционная активность используется в борьбе за власть и за перераспределение финансовых потоков. И это фиксируют инсайдеры — люди, которые находятся внутри бизнеса, внутри системы власти тоже делают негативные выводы по тому, что произошло в Украине", — подчеркнул Бортник.

По его словам, подобные результаты опросов означают, фиксацию провала антикоррупционных реформ.

"И приходит понимание, в том числе и у западных партнеров, что пора вводить новые, настоящие антикоррупционные реформы, а не те имитации, в частности создание институций, которые сегодня проводятся в Украине", — заключил Бортник.