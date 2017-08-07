Саакашвили: по миру с протянутой рукой в поисках поддержки

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили путешествует по миру. Аннулированный паспорт Украины не помешал экс-губернатору Одесской области и бывшему президенту Грузии прилететь из США в Польшу. Как заявил сам политик, ни Штаты, ни Польша не назвали его украинский паспорт недействительным.

Формальный повод для польского визита Саакашвили – 73-я годовщина начала Варшавского восстания. Экс-президент Грузии выступил на мероприятиях с как обычно пламенной речью, рассыпался в комплиментах Польше и встретился с правящими польскими политиками.

Въехал по украинскому паспорту

Почти сразу с началом польского турне Саакашвили в СМИ сообщили, что власти Грузии запросили экстрадицию экс-президента – из-за уголовного дела против него на родине. Впрочем, уже через короткое время польский депутат Малгожата Госевска сообщила, что ни одно из государственных учреждений Польши не получало писем по поводу экстрадиции бывшего президента Грузии.

Сам Саакашвили заявил, что беспрепятственно приехал из США в Польшу, не прибегая к дипломатической помощи.

"Они предупредили все пограничные службы, все авиакомпании, что не нужно меня пускать… У меня не было никаких проблем с тем, чтобы покинуть Соединенные Штаты. Хотя Аваков в первый же день вызывал, насколько я знаю от американцев, заместителя американского посла в Киеве с предупреждением или с требованием меня не выпускать из Соединенных Штатов", – отметил Саакашвили.

Впрочем, отвечая на вопрос, намерен ли он остаться в Польше, политик отказался заранее говорить о своих планах.

Также Саакашвили отметил, что его адвокаты сейчас собирают необходимые документы, связанные с прекращением его украинского гражданства, чтобы обжаловать решение в суде.

Международная поддержка

В своем вояже Саакашвили получил международную поддержку. Малгожата Госевска, польский депутат сообщила, что экс-губернатор Одесской области “находится в Польше как друг Польши и поляков, а власти и граждане Республики Польша относятся к нему с тем уважением, которого заслуживает политик, который сыграл существенную роль в установлении дружеских отношений между Польшей и Грузией”.

Украинское фото Скайп-конференция Михаила Саакашвили, 1 августа 2017

"С учетом всего этого, думаю, что при любом действии в отношении бывшего президента Грузии необходимо досконально проанализировать ситуацию, чтобы не были приняты такие решения, которые не будут одобрены в Польше", – подчеркнула депутат.

А министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал украинские власти дать Саакашвили возможность отстоять в суде право на гражданство Украины. Глава МИД также заверил, что Литва намерена поддерживать Украину, но одновременно требует не ограничивать права оппозиции.

"Особенно важно, чтобы для оппозиции были созданы условия в борьбе с коррупцией", — добавил Линкявичюс.

"Сюрприз для Польши и Литвы"

Получилось, что вопрос Саакашвили расколол Запад в его поддержке Украины: есть украинская власть, а есть один из ее главных оппозиционеров – экс-президент Грузии. Впрочем, по мнению политолога-международника Владимира Воли, отношения официальной Варшавы и официального Вильнюса с Киевом это не испортит, но "определенную неприятную нотку ситуация с Саакашвили внесла".

"Если судить по тому же заявлению министра иностранных дел Литвы, который слишком активно и позитивно поддерживал украинскую власть во многих вопросах, в том числе того что касается трактовки конфликта в Донбассе… И то же самое – польское руководство, которое призвало к тому, что Саакашвили должен иметь возможность отстаивать свою правоту в суде. Поэтому говорить о том, что отношения в краткосрочной перспективе испортятся – я бы не стал, но определенный негатив, охлаждение может быть", – рассказал Воля в комментарии РИА Новости Украина.

Сама же ситуация с экс-губернатором Одесской области и его украинским гражданством наверняка стала для Литвы и Польши сюрпризом, считает политолог: "они показали поддержку Саакашвили прямо, четко без какой-либо двойственности в оценках".

Саакашвили останется в украинской политике – хотя бы опосредовано

При этом Воля считает, что даже несмотря на то, что Саакашвили лишен гражданства, он уже не исчезнет из украинской политики.

"Есть группа народных депутатов и активистов, есть даже партия, у которой в названии есть имя Саакашвили ("Рух новых сил" – Ред.). Кстати, Минюст завершил ее регистрацию за несколько дней до появления указа о лишении гражданства. Поэтому даже если Саакашвили останется без украинского гражданства, опосредовано он будет участвовать в украинской политике – через людей, которые входят в его политическую силу, кто "в команде" Саакашвили", – сообщил эксперт.

А вот сам политик вряд ли вернется в Украину и вновь получит гражданство, считает Воля.

"Президент должен отменить свой указ, но должны быть основания. А основания могут быть, что его подставили, дезинформировали, неправильно оформили документы", – отметил политолог, добавив, что отменять указ – "не камильфо для президента, противоречит его статусу".