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    Политика

    Европейское турне. Саакашвили покидает Польшу

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (279)

    (обновлено: )209
    Бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии сообщил, что в понедельник выедет из Польши. Куда дальше отправится политик, он не уточнил, хотя ранее Саакашвили заявлял о намерении посетить другие европейские страны.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что покинет Польшу в понедельник.

    Ранее власти Грузии обратились к польской прокуратуре с запросом, находится ли Саакашвили на территории республики.

    "В понедельник выеду из Польши", — заявил Саакашвили агентству PAP.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Бортник: дело Саакашвили доказало, что с Порошенко трудно иметь дела

    До этого депутат правящей партии Польши "Право и справедливость" Малгожата Гощевская сообщила, что Саакашвили находится с визитом в республике, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания. Сам Саакашвили заявил, что прилетел в Варшаву из США сразу после того, как узнал о решении украинского президента Петра Порошенко лишить его гражданства, и намерен посетить другие европейские страны. По его словам, он пересек границу по украинскому паспорту.

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрации президента, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США.

    Читайте также: История с Саакашвили больше говорит о Порошенко, чем о Саакашвили

    В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с этого поста, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

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