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    Бортник: дело Саакашвили доказало, что с Порошенко трудно иметь дела

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (259)

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    История с лишением гражданства Саакашвили показала, что с президентом нельзя иметь общих дел, нельзя договариваться, потому что рано или поздно он использует и выбросит, или использует, ограбит и выбросит, уверен политолог Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Президент Порошенко действительно лишил гражданства экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Громкие заявления о "неукраинце" Саакашвили были, но указ не публиковали, ссылаясь на наличие в нем конфиденциальных данных. В результате одна за другой рождались конспирологические версии: что это "договорняк", что из экс-президента Грузии лепят главного оппонента для президента — в противовес Тимошенко

    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН
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    Теперь же указ о лишении гражданства оказался в распоряжении СМИ. Документ №196/2017 был подписан 26 июля. В нем сказано, что Саакашвили был лишен гражданства Украины в соответствии с пунктом 26 статьи 106 Конституции Украины и статей 17 и 19 Закона "О гражданстве Украины".

    Но у решения президента помимо чисто юридических последствий есть и последствия политические. Саакашвили и Порошенко долгое время были публичными друзьями — как сообщалось, бывшие сокурсники, они до 2015-16 годов сохраняли доброжелательные, хорошие отношения. Потом уже Саакашвили "перешел в атаку", начал обвинять Порошенко в коррупции, и отношения — во всяком случае, в публичной плоскости — испортились.

    "Худшие личные качества Порошенко"

    Но станет ли "казус Саакашвили" переломным для украинского истеблишмента — в его отношении к президенту? По мнению политического эксперта, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, переломным не станет, но мы увидели еще один пример того, что "с президентом нельзя иметь общих дел, нельзя договариваться, потому что рано или поздно он использует и выбросит, или использует, ограбит и выбросит".

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Конечно, эта история демонстрирует худшие личные качества президента: недоговорибельность, непоследовательность, склонность к эмоциональным решениям", — сообщил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

    Также политолог уверен, что вокруг президента сейчас сложился круг недоверия.

    "Президенту сейчас никто не доверяет. С ним сотрудничают, поскольку он занимает такую должность. Но это обязательно отобразится на том, как президент будет уходить с этой должности. Я думаю, что все эти конфликты, которые он сегодня создает, нарушение договоренностей… Его будут очень жестко атаковать, как только он ослабнет", — спрогнозировал Руслан Бортник.

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