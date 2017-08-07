В Польше сообщили, что не получали запрос на экстрадицию Саакашвили

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КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Ни одно из государственных учреждений Польши не получало письмо по поводу экстрадиции бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом польский депутат Малгожата Госевска сообщила на своей странице в Facebook, передает Грузия.Online. Заявление депутата опубликовано в соцсети на грузинском языке.

"Сообщаем, что, несмотря на информацию, распространившуюся в грузинских медиа, ни одно из государственных учреждений Польши не получало письмо об экстрадиции бывшего президента Грузии М.С.", — написала Госевска.

"Господин президент Саакашвили находится в Польше как друг Польши и поляков, а власти и граждане Республики Польша относятся к нему с тем уважением, которого заслуживает политик, который сыграл существенную роль в установлении дружеских отношений между Польшей и Грузией", — добавила Госевска.

Госевска отметила, что президентсво Михаила Саакашвили заслужило высокую оценку в Польше как за публичные — политические — экономические реформы, так и введение Грузии в семью стран NATO и UE, а также за продолжение того пути, который в будущем должен завершиться членством в евроатлантических структурах.

"С учетом всего этого, думаю, что при любом действии в отношении бывшего президента Грузии необходимо досконально проанализировать ситуацию, чтобы не были приняты такие решения, которые не будут одобрены в Польше", — подчеркнула Госевска.

Ранее замначальника департамента по связям с общественностью и СМИ Главной прокуратуры Грузии Георгий Грдзелишвили сообщил, что грузинская прокуратура обратилась к компетентным органам Польши в связи с информацией о визите Михаила Саакашвили в эту страну.

Напомним, Саакашвили посетил Польшу, где выступил на посвященном годовщине Варшавского восстания мероприятии.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США, однако намерен вернуться в Украину.