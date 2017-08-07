В отношениях с Украиной Польше экономика важнее истории - эксперт

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Польша намерена возобновить дискуссию с Украиной по вопросам исторического примирения. Об этом в интервью российскому изданию "Коммерсант" заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский. По словам министра, в декабре прошлого года во время официального визита президента Украины Петра Порошенко в Польшу шла речь об урегулировании исторических разногласий по примеру переосмысления Холокоста в Израиле.

Ващиковский также посоветовал украинцам не строить историческую идентичность на личностях Шухевича и Бандеры. Он также отметил, что, несмотря на исторические споры, поляки понимают значение суверенной Украины для безопасности Восточной Европы.

Изменится ли тональность отношений двух стран после заявлений польского топ-чиновника, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

"В украино-польских отношениях были и темные страницы, и болезненные страницы, но в том то и принцип добрососедства, и европейская традиция, и партнерство, чтобы акцентировать внимание не на острых углах, а на каких-то общих направлениях. Я думаю, что какие бы силы, скажем так, правого толка, не инспирировали эту дискуссию в украинско-польских отношениях, наверняка для Польши более важный вопрос сегодня — безопасность, и вопросы экономики, а не вопрос исторических дискуссий, которые так или иначе довольно часто заводят в тупик", — отметил эксперт.

Ранее Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Польши в Украине Яну Пекло. Послу сообщили, что последние действия Варшавы негативно повлияют на двусторонние отношения. По словам представителя МИД Украины Марьяны Бецы, польского дипломата вызвали в МИД в связи с намерениями польской стороны разместить на страницах нового паспорта изображение "Мемориала орлят" на территории Лычаковского кладбища во Львове.