наверх
07.08.201723:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    В отношениях с Украиной Польше экономика важнее истории - эксперт

    6201
    Принцип добрососедства и европейская политическая традиция в том и заключаются, чтобы не акцентировать внимание на острых углах. Об этом в эфире "ГС" заявил директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.
    Юрий Лисничий
    Юрий Лисничий в Facebook

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Польша намерена возобновить дискуссию с Украиной по вопросам исторического примирения. Об этом в интервью российскому изданию "Коммерсант" заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский. По словам министра, в декабре прошлого года во время официального визита президента Украины Петра Порошенко в Польшу шла речь об урегулировании исторических разногласий по примеру переосмысления Холокоста в Израиле.

    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Глава МИД Польши Ващиковский о главных проблемах Украины, РФ и Польши

    Ващиковский также посоветовал украинцам не строить историческую идентичность на личностях Шухевича и Бандеры. Он также отметил, что, несмотря на исторические споры, поляки понимают значение суверенной Украины для безопасности Восточной Европы.

    Изменится ли тональность отношений двух стран после заявлений польского топ-чиновника, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

    "В украино-польских отношениях были и темные страницы, и болезненные страницы, но в том то и принцип добрососедства, и европейская традиция, и партнерство, чтобы акцентировать внимание не на острых углах, а на каких-то общих направлениях. Я думаю, что какие бы силы, скажем так, правого толка, не инспирировали эту дискуссию в украинско-польских отношениях, наверняка для Польши более важный вопрос сегодня — безопасность, и вопросы экономики, а не вопрос исторических дискуссий, которые так или иначе довольно часто заводят в тупик", — отметил эксперт.

    Ранее Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Польши в Украине Яну Пекло. Послу сообщили, что последние действия Варшавы негативно повлияют на двусторонние отношения. По словам представителя МИД Украины Марьяны Бецы, польского дипломата вызвали в МИД в связи с намерениями польской стороны разместить на страницах нового паспорта изображение "Мемориала орлят" на территории Лычаковского кладбища во Львове.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожарный самолет ГСЧС Украины. Архивное фото
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Подъезд дома в Измаиле, возле которого было совершено покушение на полицейского
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого