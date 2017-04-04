Генпрокуратура Польши возбудила дело из-за обстрела консульства в Луцке

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Польши завела уголовное дело по факту обстрела консульства в Луцке, говорится в сообщении ведомства.

"Мазовецкий отдел Департамента по делам Организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры возбудил уголовное дело по факту обстрела с помощью гранатомета здания генерального консульства Польши в Луцке на Украине", — сообщает прокуратура. Отмечается, что следствие ведет Агентство внутренней безопасности Польши (ABW).

"Следственные действия проводятся по причине совершения действий, представляющих угрозу жизни и здоровью большого количества людей и имуществу в крупном размере. Речь идет о преступлении, предусмотренном пунктом 3 параграфа 1 статью 163 статьи Уголовного кодекса Польши", — уточнили в прокуратуре. Соответствующая статья УК Польши предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до 10 лет.

На данном этапе следствие предпринимает действия, "направленные на выяснение обстоятельств дела, а также выявление и привлечения к уголовной ответственности виновника преступления". С этой целью в прокуратуру Волынской области в Луцке, которая в Украине ведет разбирательство по данному делу, направлен запрос о предоставлении международной правовой помощи. В частности, польская сторона просит об ознакомлении с материалами по делу и участии польских прокуроров и сотрудников ABW в процессуальных действиях на территории Украины.

Неизвестные в ночь на 31 марта обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. По предварительным данным правоохранителей, обстрел велся из гранатомета, жертв и пострадавших нет. В Украине по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "теракт".