Это просто другой мир. Польша глазами простого украинца

РИА Новости Украина

Выслушайте хоть сто человек, побывавших в другом городе или другой стране, и каждый рассказ будет уникальным. Потому что определенному человеку свойственно замечать что-то свое, одно и то же воспринимать по-своему. Вот и рассказ о Польше, поразившей нашего земляка Валерия Семененко, показался нам оригинальным и достойным для прочтения, пишет Елена Никитина.

"Я – один из миллионов гастарбайтеров, работающих в Польше. Замечу, что до отъезда туда ни разу не был ни в одной из европейских стран. Меня предупреждали, что будет культурный шок, что мои глаза на лоб полезут, и т.д., и т.п. Шок был умеренным, глаза остались на месте. Я, как и все мы, жил не в закрытом пространстве, телевидение и Интернет доступны, поэтому был готов увидеть то, что поляков отличает от нас. И все же некоторые моменты меня поразили.

Туда мы ехали на легковой машине. Уже на территории Польши в течение трех часов проезжали через села – они там вдоль трассы расположены одно за другим. Поскольку скорость была 60 километров в час, как и положено, смотрели по сторонам и все замечали. Сразу же бросилось в глаза, что везде все красиво и ухожено. Никаких зарослей, бурьянов.

На работу приехали в такое же ухоженное село. У местных ребят спросил, как они умудряются поддерживать порядок. Все просто. Оказывается, полицейские следят за тем, чтобы перед двором, на улице, трава была не выше двадцати сантиметров. Если выше – в почтовый ящик опускается квитанция о штрафе. Кстати, почтовые ящики есть абсолютно у всех. Зимой те же полицейские штрафуют за неубранный снег. Разговор короткий. Вернее, разговора вообще нет.

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Зимой мы выходили на работу в пять часов утра, и дороги уже были почищены от снега. Где трактор проехал, где дворники прошлись, дорожки посыпаны. Однажды я имел "счастье" быть оштрафованным. Мы шли группой – восемь украинцев и два поляка – не по той стороне трассы. Мы двигались по движению машин, а не против, как это принято. По пятьдесят злотых с каждого – и мы ходим правильно.

Неоднократно приходилось видеть, как полицейские штрафуют пешеходов за то, что перешли дорогу за десять метров от пешеходного перехода. Те же пятьдесят злотых. И в Польше транспорт останавливается только на остановках. Никаких обочин, перекрестков, подворотен, чтоб подобрать пассажира. Естественно, автобусы ездят строго по расписанию. Водители – в форменной одежде. В конце рабочего дня автобусы проходят через мойку. Внутри салонов тоже убирают.

Меня часто спрашивают о ценах, чтоб сравнить с нашими. Например, килограмм яблок стоит меньше двух злотых. Пачка сигарет – 13 злотых. Килограмм ананасов – 5 злотых.

Чтобы перевести цены в гривни, нужно умножить грубо на семь. Но я бы не так сравнивал стоимость того или иного товара. Средний поляк получает две с половиной тысячи злотых в месяц. Вот и сравнивайте с украинцем, который получает две с половиной тысячи гривен. Что он может себе позволить?

Полякам зарплаты на все хватает. Два раза в год они ездят отдыхать в другую страну. Любят Испанию, Францию. Большой популярностью пользуются туры выходного дня. Из того, что я видел в рекламе, самая дорогая – Франция, 300 злотых с человека на два дня. С дорогой и проживанием. А Испания на выходные – два с половиной дня работы. Кстати, чтобы купить килограмм ананасов, мне нужно проработать двадцать минут. (В Польше оплата почасовая.)

Товары для детей стоят – можно рожать и рожать. Особенно для детей до года. Маленькие мокасинчики – 15 злотых. Штанишки на распродаже можно купить за пять злотых. И все в том же духе. На улицах редко встретишь беременную женщину, а детей много. В селе, в котором мы живем и работаем, 17 тысяч населения. При этом там пять школ. Возле четырех из них – футбольные поля с искусственными газонами. Играют команды, а в выходные приходят местные любители. Есть теннисные корты. "Качалки" под открытым небом, бесплатные, штук двадцать различных тренажеров.

Случилось видеть, как в нашем селе проходит день донора. Вообще это была неделя, и финал в воскресенье. Специальный автобус с оборудованием в течение недели перемещался по селу, желающие сдавали кровь. В конце недели было массовое гулянье. Чай и выпечка по цене "сколько считаешь нужным". Кладешь в коробочку какие-то деньги – ты уже поучаствовал в благотворительной акции. На сцене – музыкальные коллективы: рок, джаз. Кульминация – файершоу. Народ пил пиво, веселился, полицейские спокойно наблюдали со стороны.

И еще мне понравилась картина, которую я наблюдал из окна нашего жилища. Идет по дороге мужичок в специальном жилете с тачкой. Остановился возле пешеходного перехода, поставил с одной стороны движения транспорта дорожные конусы. Машины объезжают, он покрасил "зебру", сел, покурил, пока краска высохла, и переставил конусы на другую сторону дороги. Покрасил, покурил и пошел дальше. Все это заняло минут сорок.

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Было странным, что в супермаркетах нет камер хранения. Есть несколько ячеек для тяжелых сумок, а так можешь заходить со своими вещами, на выходе никто тебя обыскивать не будет, в сумки не полезет. Иногда люди оставляют свои вещи возле касс. Высокая культура? Доверие? Наверное, и то, и то.

Бродячих собак и котов я не видел. Но, гуляя в парке, практически лоб в лоб столкнулся с косулей. С балкона видел, как дикие кабаны переходят дорогу. По каналам, которых здесь много, плавают дикие утки. Вокруг тишина и умиротворенность, иногда прерываемые сиренами полицейских машин и "скорой помощи". И да, к украинцам здесь относятся хорошо. Вот только не все украинцы отвечают взаимностью".