наверх
15.08.201709:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Польша декоммунизирует названия около тысячи улиц

    (обновлено: )44
    Как сообщил Институт национальной памяти, органы местной власти городов, в случае возникновения сомнений, в любой момент могут попросить Институт помочь в проверке названия улицы.
    Варшава
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Институт национальной памяти Польши до начала сентября собирается переименовать 943 улицы в рамках закона о декоммунизации, сообщает "Польское радио".

    На территории государственного предприятия Антонов
    REUTERS/Gleb Garanich
    Как украинская промышленность пошла под нож декоммунизации

    Таким образом, у органов местной власти есть время, чтобы самостоятельно внести изменения в названия улиц с запрещенными названиями.

    "До сих пор ИНП выдал 336 заключений, указывая 943 улицы как подлежащие действия закона. Органы местной власти, в случае возникновения сомнений, в любой момент могут попросить Институт национальной памяти помочь в проверке названия улицы", — сообщил Институт национальной памяти.

    Учреждение выдает заключения в связи с законом от 1 апреля 2016 о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, сооружений и объектов общественного назначения.

    Ранее в МИД РФ заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пентагон
    Ядерные угрозы КНДР и США. Скандал вокруг Украины
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Украинские военные в Иловайске. Архивное фото
    Иловайский котел: кто в ответе?
    Люди в масках. Архивное фото
    Гей-парад в Одессе