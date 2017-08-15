Польша декоммунизирует названия около тысячи улиц

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Институт национальной памяти Польши до начала сентября собирается переименовать 943 улицы в рамках закона о декоммунизации, сообщает "Польское радио".

Таким образом, у органов местной власти есть время, чтобы самостоятельно внести изменения в названия улиц с запрещенными названиями.

"До сих пор ИНП выдал 336 заключений, указывая 943 улицы как подлежащие действия закона. Органы местной власти, в случае возникновения сомнений, в любой момент могут попросить Институт национальной памяти помочь в проверке названия улицы", — сообщил Институт национальной памяти.

Учреждение выдает заключения в связи с законом от 1 апреля 2016 о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, сооружений и объектов общественного назначения.

Ранее в МИД РФ заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий.