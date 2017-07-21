Закон о декоммунизации: посол Польши проинформировал МИД РФ

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк сообщил российском Министерству иностранных дел, а также Госдуме о содержании закона о декоммунизации, передает РИА Новости.

"Несмотря на нежелание некоторых представителей российской стороны принять во внимание факты — как касательно закона, так и исторических событий, — мы неустанно подтверждаем желание предметного и конструктивного диалога. Поэтому о содержании, причинах и существе последних законодательных изменений в Польше посол РП в Российской Федерации Влодзимеж Марчиняк исчерпывающе информировал представителей как российской Думы, так и Министерства иностранных дел", — заявили в польском внешнеполитическом ведомстве.

В ведомстве также отметили, что приглашение посла России в польский парламент "по-прежнему актуально".

Ранее в МИД РФ заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий.