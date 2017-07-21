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    Закон о декоммунизации: посол Польши проинформировал МИД РФ

    (обновлено: )10802
    О содержании, причинах и существе последних законодательных изменений в Польше посол РП в Российской Федерации Влодзимеж Марчиняк исчерпывающе информировал представителей как российской Думы, так и Министерства иностранных дел.
    Чрезвычайный и полномочный посол Республики Польши Влодзимеж Александэр Марчиняк
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк сообщил российском Министерству иностранных дел, а также Госдуме о содержании закона о декоммунизации, передает РИА Новости.

    Митинг против закона о Верховном суде в Польше
    REUTERS Agencja Gazeta/ Grzegorz Skowronek/via REUTERS
    Масштабный митинг против закона о Верховном суде в Польше

    "Несмотря на нежелание некоторых представителей российской стороны принять во внимание факты — как касательно закона, так и исторических событий, — мы неустанно подтверждаем желание предметного и конструктивного диалога. Поэтому о содержании, причинах и существе последних законодательных изменений в Польше посол РП в Российской Федерации Влодзимеж Марчиняк исчерпывающе информировал представителей как российской Думы, так и Министерства иностранных дел", — заявили в польском внешнеполитическом ведомстве.

    В ведомстве также отметили, что приглашение посла России в польский парламент "по-прежнему актуально".

    Ранее в МИД РФ заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий.

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