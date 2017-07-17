Как украинская промышленность пошла под нож декоммунизации

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Денис Гаевский, обозреватель

Ускоренная деиндустриализация Украины после 2014 года стала притчей во языцех. С промышленной карты страны исчезло множество промышленных предприятий, выпускавших продукцию высокого передела, а ключевыми источниками доходов Украины постепенно становятся внешние заимствования, переводы трудовых мигрантов и экспорт агропродукции.

Тем не менее, власть придержащие продолжают делать хорошую мину при плохой игре. Так, Петр Порошенко в ходе визита в Сумы заявил, что за три последние года в Украине открыто 60 заводов. Многие пользователи задались вопросом, с каких это пор магазины "Roshen" стали называться заводами, но на самом деле президент прав.

Притом вполне можно утверждать, что это является результатом евроинтеграционных усилий киевской власти. Демонтаж таможенных барьеров и катастрофическое обрушение уровня заработных плат украинцев обеспечило возможность с выгодой для европейских инвесторов размещать в Украине предприятия, работающие по давальческим схемам и выпускающие продукцию низкого передела (автомобильные кабели и чехлы, упаковка, продукция легпрома, детское питание и т.п.). Если и будет развиваться промышленность в Украине в обозримой перспективе – то исключительно подобного рода, со средней зарплатой в $200-250 и условиями труда, которые нередко напоминают печально известные потогонки Юго-Восточной Азии. В общем-то, недалек от истины был небезызвестный депутат Лещенко, когда говорил следующее: "Девальвация валюты означает, что за 300 долларов, люди будут работать восемь часов, пять дней в неделю. Для иностранных инвесторов, в частности, это может быть уникальная возможность". Кроме того, необходимо отметить, что львиная доля инвестиций в подобные предприятия – это оборудование, которое может быть демонтировано и вывезено инвесторами в случае каких-либо форс-мажоров.

Все остальная промышленность, обеспечивавшая еще четверть века пребывание УССР в топ-10 экономик мира, будет рано или поздно отправлена под нож декоммунизации. В то время, когда открываются указанные выше производства, чьи трудовые коллективы состоят из 300-500 человек, закрываются высокотехнологические предприятия, где трудятся по 5000-10000 человек, и обеспечивающие работой множество смежников. На ладан дышат "Зоря-Машпроект", Сумское НПО, "Антонов" и Харьковский авиационный завод, на днях в очередной раз полностью остановился Одесский припортовый завод, долгие месяцы простаивали Днепровский металлургический комбинат, "Азоты" в Черкассах, Северодонецке, Ровно и многое-многое другое.

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Покамест от полного исчезновения высокотехнологической промышленности Украины во времени и пространстве удерживает наличие российского рынка (но надолго ли?!). По данным Госкомстата Украины, товарный экспорт в РФ за первые четыре месяца 2017 года вырос на 38,5% (достигнув $1,2 млрд), притом 35% в структуре экспорта – продукция машиностроения.

Примечательно, что за этот же период суммарный экспорт Украины вырос на 26,8%, т.е. общие темпы роста в 1,4 раза ниже, чем темп роста экспорта в РФ. Увы, но, несмотря на неплохие темпы роста внешней торговли, НБУ понизил прогноз роста ВВП по итогам года с 1,9% до 1,6%: дело не только в блокаде Донбасса, но и упрощении структуры экономики, не способной создавать добавленную стоимость в прежнем объеме.

Все еще сохраняются кооперационные связи с РФ в сфере ВПК и авиакосмосмической промышленности: согласно данных Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), за 2016 год Украина поставила в РФ продукции военного назначения на $169 млн, а удельный вес РФ в структуре экспорта составил 32%. По информации SIPRI, в 2014-2016 украинский экспорт "оборонки" в РФ даже вырос по сравнению с эпохой Януковича: $417 млн против $237 млн.

А 28 апреля днепропетровский "Южмаш" заключил с российской компанией "S7 Sea Launch" контракт на изготовление и поставку 12 ракет-носителей "Зенит" для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт". На официальном сайте "Южмаша" указано следующее: "Подписанием этого контракта сделан большой шаг в преодолении глубокого кризиса, в котором пребывал ЮЖМАШ начиная с 2013 года и который стал следствием обвального сокращения объемов производства".

Оживить отечественную промышленность могло бы строительство патронного завода, о чем недавно заявили власти, выделив для этих целей 1,4 млрд гривен. Напомним, что единственный патронный завод Украины находится в неподконтрольном Киеву Луганске: ЛПЗ входил в пятерку крупнейших патронных заводов Советского Союза. Однако создание подобного производства – дело отнюдь не быстрое, по оптимистичным прогнозам "Укроборонпрома" потребуется не менее 18 месяцев. Кроме того, для обеспечения рентабельности завода необходимо хотя бы частично экспортировать продукцию, ведь рассчитывать целиком на бюджетное финансирование в нынешнее время явно не приходится.

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Вообще же, о локализации патронного производства в Украине говорили и в 2014, и 2015, и 2016 годах, но воз и ныне там – хотя, казалось бы, в условиях "российской агрессии" эта задача должна была бы стать первоочередной. Покамест есть большие сомнения в строительстве завода по выпуску боеприпасов: украинские элитарии, обладающие психологией временщиков, – это не про создание, а про разрушение. К тому же, при продолжении нынешнего конфликта низкой интенсивности советского наследия на армейских складах хватит еще на долгие-долгие годы, а в случае чего киевские власти могут импортировать широкую номенклатуру вооружения и боеприпасов из стран бывшего Варшавского договора.

Словом, перспективы украинской промышленности отнюдь нерадужны. Не заинтересован в ее развитии и коллективный Запад, ведь зачем создавать конкурента, который затем может быть включен в евразийские интеграционные проекты? Но ведь именно за это и стоял Майдан – за возможность "свалить из этой страны", а не ради развития "тянущей в советское прошлое" промышленности.