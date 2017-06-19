КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Корпорация Roshen завершила процесс консервации Липецкой кондитерской фабрики, сообщила пресс-служба Roshen.

По информации пресс-службы, процесс консервации фабрики полностью завершен. Кроме того, деятельность торгового дома ООО "Рошен" также прекращена.

Ранее компания сообщала, что массовое увольнение сотрудников началось 24 апреля, т.е. через 3 месяца после того, как всем работникам было об этом объявлено.

1 апреля на Липецкой фабрике было полностью остановлено все производство, технологические линии законсервированы, а в мае планировалось законсервировать системы холодо- и теплоснабжения.

Украинские новости Roshen законсервировал кондитерскую фабрику в Липецке

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил до 13 сентября арест Липецкой кондитерской фабрики, входящей в корпорацию Roshen.