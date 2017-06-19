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    Экономика

    Roshen законсервировал кондитерскую фабрику в Липецке

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    По информации пресс-службы Roshen, процесс консервации фабрики полностью завершен. Кроме того, деятельность торгового дома ООО "Рошен" также прекращена.
    Roshen законсервировал кондитерскую фабрику в Липецке
    Украинские новости

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Корпорация Roshen завершила процесс консервации Липецкой кондитерской фабрики, сообщила пресс-служба Roshen.

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    По информации пресс-службы, процесс консервации фабрики полностью завершен. Кроме того, деятельность торгового дома ООО "Рошен" также прекращена.

    Ранее компания сообщала, что массовое увольнение сотрудников началось 24 апреля, т.е. через 3 месяца после того, как всем работникам было об этом объявлено.

    1 апреля на Липецкой фабрике было полностью остановлено все производство, технологические линии законсервированы, а в мае планировалось законсервировать системы холодо- и теплоснабжения.

    Украинские новости
    Roshen законсервировал кондитерскую фабрику в Липецке

    Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил до 13 сентября арест Липецкой кондитерской фабрики, входящей в корпорацию Roshen.

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