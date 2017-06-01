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    Экономику Украины спасет только рост ВВП и промышленности - эксперт

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (434)

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    По словам исполнительного директора Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олега Пендзина, единственным источником, который может спасти экономику Украины, является рост ВВП и рост промышленного производства.
    РИА Новости Украина

    "Цифры госдолга не являются показателем. Показателем является ситуация с экономикой и реальное ее развитие. Согласно нового прогноза рост промышленности должен вырасти на 1,4% в 2017 году. Если мы посмотрим результаты работы за первые 4 месяца, то увидим, что по данным Госстата наша промышленность сократилась на 6%. То есть мы должны ожидать достаточно большой рост экономики, если хотим выйти на прогнозные показатели, принятые вчера…Единственным источником, который может спасти экономику Украины, является рост ВВП и рост промышленного производства", — сказал Пендзин в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Украина движется к 100% объему госдолга: что это значит для страны?".

    Смотрите также: Рекомендации МВФ ведут к сокращению экономики Украины — эксперт

    Международный валютный фонд ранее принял решение выделить Украине очередной транш кредита в размере 1 миллиарда долларов. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.

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