Экономику Украины спасет только рост ВВП и промышленности - эксперт

"Цифры госдолга не являются показателем. Показателем является ситуация с экономикой и реальное ее развитие. Согласно нового прогноза рост промышленности должен вырасти на 1,4% в 2017 году. Если мы посмотрим результаты работы за первые 4 месяца, то увидим, что по данным Госстата наша промышленность сократилась на 6%. То есть мы должны ожидать достаточно большой рост экономики, если хотим выйти на прогнозные показатели, принятые вчера…Единственным источником, который может спасти экономику Украины, является рост ВВП и рост промышленного производства", — сказал Пендзин в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Украина движется к 100% объему госдолга: что это значит для страны?".

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Международный валютный фонд ранее принял решение выделить Украине очередной транш кредита в размере 1 миллиарда долларов. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.