Украина не получит пятый транш МВФ - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Международный валютный фонд не одобрил пенсионную реформу, которую подготовил Кабинет министров. Об этом "Украинским новостям" сообщил источник в правительстве.

В частности МВФ высказал претензии к инициативе правительства относительно осовременивания пенсий на постоянной основе и отмены налогообложения пенсий для работающих пенсионеров.

Также Фонд выступил категорически против планов правительства снизить коэффициент стоимости года стажа в формуле расчета пенсий. Если его снизят, это может привести к существенному снижению пенсии — на 30-40%.

Информацию СМИ о неодобрении МВФ пенсионной реформы прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы президент инвестиционной группы "Универ", координатор гражданской платформы "Нова країна" Тарас Козак.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дійсно МВФ так переймається пенсійною реформою в Україні?

— Насправді, МВФ переживає про стан державних фінансів України, тому що він кредитує Україну і сподівається, що Україна, як нормальний боржник, використає ці кошти на свій розвиток, на стабілізацію і згодом віддасть всі ці кошти разом з відсотками. А для цього звісно потрібно, щоб ці кошти в Україні були, а не витрачалися і не проїдались. Тобто нам дають кошти на те, щоб ми зробили реформи, а не на те, щоб зараз за рахунок цих коштів ми виплатили пенсії, а потім прийдемо і скажемо — дайте ще грошей, бо не маємо не то що чим вам віддати, а навіть пенсії платити. І, виходячи з цієї логіки, МВФ забороняє Україні проїдати більше коштів, ніж ми собі можемо дозволити.

Чи буває таке, що уряд відповідальність перекладає на МВФ, що він начебто щось забороняє?

— Ви частково праві, не без цього. Завжди у нас МВФ є такий злий дядько, який там щось не дозволяє робити, те, що не хоче робити уряд. Але хочу зауважити ще дві такі речі. Перше, ці кошти, які ми отримуємо від МВФ останні два роки, вони не йдуть Україні на споживання. Всі ці транші поступають в НБУ і залишаються в золотовалютних резервах України лише для того, щоб наша гривня була міцнішою, щоб її не коливало так — 30, потім 40, потім 20 і так далі. Тобто сьогодні ми не споживаємо ці кошти. Безпосередньо те, що МВФ не дозволяє Україні провести некоректну реформу — це правда, тому що, наприклад, автоматичне осучаснення, яке закладене в ту концепцію, яку нам презентував уряд, воно підвищуватиме пенсії, незалежно від того, чи є на це кошти, чи немає. І, якщо коштів не буде, а розмір пенсій автоматично підвищиться, значить уряду доведеться, наприклад, друкувати, просити в НБУ незабезпечену гривню, чи виходити назовні з позиками, але в будь-якому разі — не буде коштів достатньо, щоб віддавати МВФ. Ось з цієї логіки і наш уряд тому намагається постійно всі ці реформи, які є в переліку МВФ погоджувати з ним і тільки після цього вже вносити в ВР, і ухвалювати як закон.

А може таким чином Володимир Гройсман намагається виправдати себе і слова свої про те, що він піде у відставку, якщо не відбудеться пенсійна реформа? Чи може таким чином він провокує депутатів на те, щоб вони не проголосували за пенсійну реформу?

— Тут є така політична гра. Я не хотів би її коментувати, хочу коментувати з точки зору економіки. З точку зору економіки, справді, ця реформа є недостатньою. Тут є досить багато таких речей, як просто підняти пенсію під назвою "осучаснення" за рахунок тих людей, які виходитимуть на пенсію в найближчі роки, але бенефіціарами будуть ті люди, які вийшли давно на пенсію, і в них пенсія дуже малесенька. Тобто заміщення чи відношення пенсії до тої зарплатні, яка дуже низька. Тобто люди, які уже давно вийшли на пенсію, мають в п'ять разів нижчу пенсію, ніж ті, які щойно виходять на пенсію. Тому що хто щойно виходять на пенсію мають в середньому 60% і ось цей коефіцієнт, який МВФ не подобається — 1,35 — якщо його прибрати, то справді всі пенсіонери матимуть приблизно однакову пенсію, яка буде складати приблизно 35% від їхньої зарплатні. Але ця пенсія зростатиме і в цьому біда. Тобто вона низька — це одна проблема, а з іншого боку, вона буде неконтрольовано зростати — це інша проблема. І таким чином ми не дотримуємось вимог Фонду, а саме: збалансованості і надійності пенсійної системи.

І що з економічної точки зору буде далі? Наприклад, не підтримаємо ми вимоги МВФ або не пристанемо на їхні заборони, перестануть нам надавати кредити просто?

— Я взагалі песиміст. Я вважаю, що цього року ми більше кредитів не отримаємо від МВФ, тому що є ті чотири вимоги надзвичайно серйозні, які ставить МВФ. Наприклад, це пенсійна реформа. Ви бачили з чим стикаємося, навіть МВФ не погоджується, а депутати тим більше. Це також реформа ринку землі. Тобто дозволити вільний обіг землі сільськогосподарського призначення, який, на жаль, не вдається зробити. Це також приватизація, яка завжди в Україні стикається з небажанням популістів віддати все у приватні руки, і це посилення боротьби з корупцією, що теж є дуже непростим для влади завданням. Всі ці завдання треба виконати від квітня, який ми уже провалили, і до кінця року. Ми не виконуємо, мені здається. Отже, сподіватися на наступний транш МВФ дуже складно цього року. Тому навіть без сподівань на наступний транш, все одно потрібно робити реформи. А без реформ ми і грошей не отримаємо, і можемо знову скатитися в розвитку назад, і це приведе до чергової кризи.

Тобто національна валюта українська падатиме?

— Не виключено, якщо буде на зовнішніх ринках нехороша кон'юнктура з нашими товарами експорту, а саме сільськогосподарський і металургія. І в цей же час ми не матимемо підтримки від МВФ і нам потрібно буде віддавати ті борги, які ми набрали раніше, а це 2018-2019 рік і це ставить під загрозу гривню, на жаль.

Можна вирішити ситуацію і без величезних кредитів від МВФ?

— Урядовці та депутати повинні працювати разом злагоджено для того, щоб проводити ті реформи і рухатися на шляху до сучасного капіталістичного суспільства. Тобто нам потрібно повторити ті реформи і ті кроки, які зробили наші сусіди — Польща, Чехія, інші східні європейські країни, які теж пройшли через всі ці болючі реформи, і зараз вони значно в розвитку вище за нас. А ми поки що не хочемо. Кожний чиновник намагається триматися за своє місце, не хоче робити реформи безпосередньо в себе, і це призводить до того, що ми маємо — складний дуже вихід з цієї кризи.

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Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "ГС" заверил, что в ближайшие годы пенсионный возраст в Украине увеличиваться не будет, для этого нет никаких оснований.

Также эксперт по вопросам пенсионной системы реанимационного пакета реформ Галина Третьякова в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что заявление Рона ван Родена о накопительной пенсионной системе — это конфликт интересов Украины и МВФ.