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    Экономика

    Суд приостановил взыскание с ОПЗ $250 млн в пользу Фирташа

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    Приватизация по-украински: срыв торгов по ОПЗ (121)

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    По информации пресс-службы ФГИ, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел своим постановлением от 17 мая принял к производству кассационную жалобу ФГИ по делу о долге ОПЗ перед Ostchem.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ). Архивное фото
    Оpz.odessa.net

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел по кассационной жалобе Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) приостановил взыскание с одного из крупнейших химпредприятий страны – Одесского припортового завода (ОПЗ) более 250 миллионов долларов в пользу группы компаний Ostchem Holding, принадлежащей бизнесмену Дмитрию Фирташу.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корольчук: аренда ОПЗ не решает проблему коррупции

    Стокгольмский арбитраж в июле 2016 года взыскал с ОПЗ долг в размере 193 миллионов долларов. Южный городской суд Одесской области в марте 2017 года разрешил реализацию этого решения на территории Украины, а Апелляционный суд Одесской области 10 мая это подтвердил. На следующий день премьер Владимир Гройсман поручил ФГИ и Минюсту защитить имущество ОПЗ от возможных посягательств со стороны Ostchem. Правительство опасается, что в случае вступления этих решений судов в силу предприятию может грозить банкротство.

    Как сообщила в пятницу пресс-служба ФГИ, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел своим постановлением от 17 мая принял к производству кассационную жалобу ФГИ по делу о долге ОПЗ перед Ostchem.

    "Кроме того, указанным постановлением суд остановил выполнение постановления Южного городского суда Одесской области от 6 марта по делу о взыскании с ОПЗ в пользу Ostchem 5,24 миллиарда гривен непогашенного основного долга (193 миллиона долларов) и 1,57 миллиарда гривен (58 миллионов долларов) начисленной пени", — говорится в сообщении фонда.

    Власти не первый год пытаются продать ОПЗ. Первый конкурс по его приватизации состоялся еще в 2009 году. В нем победила компания бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима", которая предложила за объект 5 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов). Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными. В 2016 году власти Украины еще дважды пытались продать завод, однако оба конкурса не состоялись из-за отсутствия покупателей. Предприятие находятся в тяжелом финансовом состоянии из-за больших долгов.

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