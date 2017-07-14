Украина нарастила экспорт промышленной продукции, но только в РФ - Гаврилечко

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Правительство собирается изменить механизм экспорта. В частности, речь идет о введении экспорта готовой продукции вместо сырья. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По его словам, механизм экспорта надо изменить в рамках новой стратегии, в которую заложены три принципа: конкурентность товара, прозрачность, формирование цепи добавочной стоимости. В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что украинская экономика находится на стадии трансформации и поиска новых рынков. Он рассказал, что в настоящее время правительство работает над внедрением экспертно-кредитного агентства.

Изменения в планах по экспорту прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Уряд Арсенія Яценюка казав про те, що треба трансформувати економіку на виробництво продукції з високою доданою вартістю. Що на що хочуть замінити і яким чином?

– Я взагалі не розумію, яке відношення зміни механізму експорту має до змін експортних товарів. Це запитання до Степана Кубіва. Механізм експорту в усіх країнах один єдиний. Ти щось виробляєш за допомогою транспортних засобів. Ти це щось везеш до кордону та після цього це «щось» перетинає кордон і проходить митні процедури на українському кордоні. А відповідно в митних службах тієї країни, куди це везеться, а далі це знову таки продається або безпосередньо контрагенту, або їде на логістичний склад і далі вже продається через мережі, посередників або твоє представництво. Цей механізм є універсальним для всього світу. Що мав на увазі пан Степан Кубів, я не знаю. Тому що у нас міністри дуже багато чого говорять, якщо висловлювати свою думку відносно того, що вони говорять, а від того що вони мають на увазі, мені потрібно буде принаймні навчитися телепатії і ще певним іншим технікам, які дозволяють подорожувати в часі.

Скільки готової продукції Україна щороку експортує? На яку суму та яка це частка від загального об'єму експорту?

– Частка від загального об'єму експорту? Приблизно 15-20%. Відповідно, в сумі це менше десь восьми мільярдів доларів США за останні роки, щороку.

Володимир Гройсман заявляв, що політика уряду буде спрямована на те, щоб збільшувати кількість цієї продукції. Ви спостерігаєте за останні півроку чи рік збільшення кількості продукції з високою доданою вартістю, яка йде на експорт?

– Лише в одному напрямку. В напрямку Росії. В напрямку Росії Україна продає продукцію механізмів, як то воно позначається. І саме щодо російського напрямку майже на 50% Україна, порівняно з минулим роком, в першому півріччі наростила експорт в Росію. Саме промислової продукції. А по іншим групам і в інших напрямках Україна трохи збільшила експорт сировини.

Якщо говорити про механізми підтримки українського експорту, знову ж таки, про що тут йде мова?

– Заявляти можна будь-що. Але у українського уряду немає можливостей стимулювати експорт готової продукції. Тому що Україна, по-перше, входить у СОТ. По-друге, вона постійно підписує все нові договори про створення ЗВТ. Ми обмежені обов'язками в межах ЗВТ з ЄС. Тобто в руках чинного уряду немає майже жодного тарифного механізму, який зазвичай допомагає країнам забезпечити преференції в експорті продукції з високою доданою вартістю, проти продукції з низькою доданою вартістю.

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Чи залишається фіскальний механізм?

– Не залишається. Тому що не можна встановити інші ставки податків, наприклад, для виробництв збіжжя, і для виробництва літаків.

Якщо говорити про СОТ, хіба там нема якихось норм, які у певних випадках дозволяють встановлювати певні обмеження, чи встановлювати якісь преференції для власних виробників?

– Для України – ні. Для Штатів – є. Якщо подивитися на комюніке G-20, на яке чомусь ніхто в Україні не звернув увагу, то можна побачити принаймні два моменти, які безпосередньо пов'язані з протекціонізмом і впливом на продукцію і експорт. Перше, це те що країни G-20 фактично погодилися з тим, що економічно розвинені країни можуть застосовувати будь-які протекціоністські механізми для власних товарів. Хоча при цьому вони наголосили, що вони дотримуються політики рівності в межах СОТ і так далі. Тим не менш, жодних механізмів прямої заборони протекціонізму немає. Це перше, що визнало G20. Друге – G20 звернулося до Китаю з проханням зменшити виробництво сталі, оскільки на світовому ринку йде його перевиробництво. Зменшити з метою збільшити вартість товарів кінцевих, які виробляються зі сталі і збільшити вартість сировини. Ми нічого подібного собі дозволити не зможемо.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы глава Госпотребслужбы Владимир Лапа заявил, что кроме прямых убытков от запрета на экспорт птицы в ЕС, Украина приостановила выход экспорта на новые рынки.