Порошенко ветировал закон о продлении экспортных пошлин на металлолом

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко наложил вето на принятый закон о продлении действия повышенных пошлин на металлолом и предложит парламенту продлить пошлину на год вместо двух, сообщила в понедельник представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.

Рада 8 июня приняла закон, который предусматривает продление действия повышенной экспортной пошлины на металлолом в размере 30 евро за тонну (обычная пошлина составляет 10 евро за тонну) еще на два года. Но документ еще должен подписать президент Украины.

"Президентом Украины будет заявлено парламенту о невозможности принять в том виде, в котором было проголосовано в зале, законопроект относительно уменьшения дефицита металлолома на внутреннем рынке. Это связано с международными обязательствами Украины как члена ВТО, и президент Украины предлагает в пункте закона, который поступил на подпись, слова о двух календарных годах заменить на один год", — сказала Луценко.

Министерство экономического развития и торговли Украины ранее заявляло, что будет рекомендовать президенту подписать принятый Верховной Радой закон о пролонгации действия повышенной вывозной пошлины на лом черных металлов.

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Вместе с тем, ломосборщики выступают за отмену вывозной пошлины на металлолом. В представительстве Евросоюза в Украине также выражали обеспокоенность намерениями продлить действие повышенной экспортной пошлины на металлолом и призвали депутатов не создавать торговый спор с ЕС.