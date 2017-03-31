ЛЭП пилят на металл. Рукотворный блэкаут на Западной Украине, а потом везде

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

Украине от классического определения коммунизма в наследство осталась только электрификация. За годы существования СССР была сформирована мощнейшая энергосистема, поскольку снабжение электроэнергией — вопрос стратегический для любого государства. И эта система была создана надежной настолько, насколько это было возможно. Видимо, пытаясь довести декоммунизацию до логического конца, в Прикарпатье принялись спиливать на металлолом линии электропередач. Правда борцы с советским прошлым предпочли остаться неизвестными. Сбой в работе электросети в масштабах города — катастрофа, но украинцы — народ предприимчивый и упорный, и рукотворный блэкаут их не пугает.

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Очевидцы рассказывали, что в первые часы Великой Отечественной войны немецкие пикировщики в первую очередь атаковали не военные объекты, а пустые дороги. Но на самом деле точными ударами уничтожали линии электропередач и телеграфные столбы. Та же задача была поставлена перед переодетыми в советскую форму диверсантами. Теперь же не менее успешно уничтожают ЛЭП никакие не диверсанты, а наши соотечественники.

Независимая Украина также сталкивалась с подобной ситуацией. В 90-е годы после развала СССР Украина вместе с независимостью получила и целый букет проблем, связанных с разрушением советской инфраструктуры. Многие предприятия пришли в упадок, многие обанкротились, некоторые просто прекратили свое существование — были разворованы или специально доведены до печального финала. Оставшиеся без работы украинцы пилили все, что плохо лежало.

Неприкосновенные "ломозаготовители"

Недавно Виктор Датско у себя на странице в Facebook сообщил о том, что в Верховинском районе Ивано-Франковской области, местное население спиливает опоры линии электропередач для того, чтобы потом их сдать на металлолом. Не пугает их и опасность быть похороненными под свалившейся опорой. Хотя случаи такие в Украине уже были — летом 2015 года в Запорожской области рухнувшая опора ЛЭП убила одного из пытавшихся разобрать ее воров, второй попал в больницу.

"А теперь читайте внимательно. В Верховине, 20 января этого года, в долине Бабиевка гуцулы спиливают металлические уголки в электроопоре линии Яворив-Ильци, напряжением 110-кВ. которая должна была обеспечить надежным снабжением э/э Верховинский район. Опора падает. Гуцулы допиливают остатки. Прикарпатоблэнерго несколько в *** от такого поворота событий. Но Галичина – святая, верно? Поэтому 15 марта гуцулы подпиливают 2! опору 110-ку, которая конечно тоже ***. Две высоковольтные опоры, которые стоят овердоху…ще денег, и которые нереально тяжело поднимать в горах, просто так тупо распыляют *** гуцулы на *** металлолом. И угадайте что? Верно. Ни одного *** не найдено. Ни одного, гггг! А что по этому поводу нам скажет Патрульная полиция Ивано-Франковская? Теперь вы понимаете, что Карпатам (лесам) таки жо…а?)))", написал на своей странице Виктор Датско.

Добрались до ЛЭП государственного значения

Но двумя опорами дело не ограничилось. На Калущине 19 марта упала высоковольтная электроопора, принадлежащий Ивано-Франковский магистральной сети "Укрэнерго". Опора является частью стратегически важной высоковольтной электролинии "Янтарь-Мукачево", которая передает электроэнергию с Бурштынской ТЭС в Европу.

Как сообщили в пресс-службе "Прикарпатьеоблэнерго" причиной падения стали действия злоумышленников, которые отключили металлические оттяжки в основе опоры, вследствие чего конструкция потеряла устойчивость.

"Мы били тревогу, когда упали наши опоры на Верховинщине, обращались в правоохранительные органы, однако реакции — ноль, результатов нет, а преступники не найдены, — рассказывает технический директор ПАО "Прикарпатьеоблэнерго" Олег Сеник. — На этот раз упала высоковольтная опора линии "Янтарь-Мукачево", злоумышленники массово разрушают энергообъекты, если полиция немедленно не примет меры, под угрозой может оказаться электроснабжения всей области, в этих воров не имеет никаких ограничений и тормозов".

Бардак, хаос и многомиллионные убытки

"В стране бардак и хаос. Но, с другой стороны, власть же потворствовала подобного рода мероприятиям: когда блокировали Крым какие-то неопознанные личности несанкционированно подрывали линии электропередач, и власть была только "за". Теперь в другой части Украины это произошло, и ничего удивительного в этом нет, раз власть не то, чтобы не смогла, но даже не хотела бороться с этим. Повреждение высоковольтной электролинии "Янтарь-Мукачево" — это убытки в десятки миллионов гривен, плюс затраты на восстановление, плюс убытки поставщиков. На самом деле, это серьезные вещи. Страна просто превращается в какую-то неконтролируемую территорию, и в теории это может привести если не к блэкауту, то к срывам поставок отдельным регионам страны", — считает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

В "Укрэнерго" сообщили, что также обратятся по данному инциденту в правоохранительные органы.

Но пока правоохранительные органы Прикарпатья заняты гораздо более важным делом, чем ловля "металлистов". Патрульная полиция Ивано-Франковска присоединилась к всеукраинскому флешмобу: пляшут на площадях, раздают наклейки и передают из города в город символ акции — игрушечного коня, лейтенанта Гриву. Согласитесь, это гораздо важнее.