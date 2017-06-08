Рада продлила действие экспортной пошлины на металлолом

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Верховная Рада продлила еще на два года действие экспортного сбора на отходы и лом черных металлов.

За изменения в раздел II заключительных и переходных положений закона о внесении изменений в ряд законов по поводу сокращения дефицита черных металлов на внутреннем рынке (№6382) проголосовали 260 народных депутатов.

Экспортный сбор на отходы и лом черных металлов установлен в размере 30 евро/т. Этот сбор был введен в 2016 году сроком на один год — теперь его действие продлено еще на два года.