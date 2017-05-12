Землянский: скоро украинскую ГТС можно резать на металлолом

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Россия неоднократно заявляла, что после 2019 года, когда истечет действующий транзитный контракт, поставки через Украину будут прекращены. Для того чтобы поставлять газ в обход Украины, РФ инициировала два газопроводных проекта: "Северный поток-2" мощностью в 110 млрд куб. м и "Турецкий поток" (его мощность пока не определена: либо одна ветка на 15,75 млрд куб. м, либо две общей мощностью 31,5 млрд куб. м).

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Если оба проекта будут реализованы в полном объеме, украинская ГТС практически прекратит свое существование. При этом "Газпром" готов рассмотреть возможность сохранения транзита газа через Украину после 2019 года до 15 млрд куб. м.

"В 2019 году, в случае реализации альтернативных проектов, украинская ГТС будет просто не востребована. Транзит через Украину 15 млрд ауб. М газа — это абсолютно ниже себестоимости, и, по сути, аннулирует украинскую газотранспортную систему как бизнес по транзиту газа. Минимальные объемы транзита, которые позволяют содержать систему и работать не в убыток, составляют 60 млрд куб. м газа в год. Иначе украинская ГТС в том виде, в котором мы ее знаем и в котором она функционирует сегодня, будет просто не рентабельна, и с ней нужно будет что-то делать, чтобы сокращать издержки.

Абсолютно понятно, что в случае снижения объемов транзита, нам нужны будут деньги уже не на модернизацию ГТС, а на ее консервацию, в лучшем случае. А в худшем – у нас есть большой опыт порезки на металлолом индустриального потенциала страны в виде заводов, и я думаю, что в данном случае то же самое может произойти и с украинской газотранспортной системой – мы ее просто порежем и отправим на металл, потому что после 2019 года украинский маршрут станет балансирующим", – сказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

При этом, по словам эксперта, есть возможности сохранить необходимые для рентабельной работы ГТС объемы транзита.

"Нужно вынести за скобки вопрос политических взаимоотношений с Москвой, в первую очередь, и как минимум период острой конфронтации свести хотя бы к нейтралитету. Официальный Киев должен перестать жить в парадигме "свой-чужой" по одной простой причине, что ни одна сторона мира при любых конфликтах не входила в эти состояния.

Экономический интерес и понимание, что любой конфликт будет завершен, всегда превалировал – возьмите историю любых войн, которые происходили. Поэтому первый вопрос, который должен стоять на повестке дня, это урегулирование ситуации на Востоке и стабилизация взаимоотношений между Киевом и Москвой. Это не имеет никакого отношения ни к зраде, ни к перемоге, это чисто прагматические вещи, которые необходимо сделать Украине, чтобы стабилизировать ситуацию и внутриполитическую, и внутриполитическую", – считает эксперт.

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Вторым на повестке должен стать вопрос участия "Газпрома" в украинской газотранспортной системе, полагает Землянский.

"Магистральные газопроводы, которые построены по территории Украины были ориентированы на месторождения в Западной Сибири. Никаких других поставщиков по определению быть не может. Туркменистан не пойдет на поставки газа через Россию в направлении Европейского союза. Ему гораздо ближе пойти южным маршрутом через Каспий и урегулировать статус Каспия, чтобы двинуться.

Опять-таки, если у Туркменистана останется ресурс, поскольку на сегодняшний день Китай достаточно активно проводит и разработку газовых месторождений, а не только инфраструктурой, то есть все "излишние" объемы сейчас идут в направлении Китая. И после завершения четвертной нитки мощность газопровода должна составить 60 млрд куб. М – это годовые поставки из Туркменистана в Китай. Поэтому мы обречены на тех или иных условиях договариваться с российской стороной", — констатировал эксперт.

При этом Землянский отметил, что на сегодня это крайне непопулярные вещи, но если оценить возможность выхода из сложившейся ситуации с прагматичной точки зрения, в противном случае альтернатива весьма печальна.

"Мы можем сохранить частично украинскую ГТС, частично — подземные хранилища газа, интегрировавшись в европейский рынок. Но мы будем выполнять исключительно балансирующую функцию. Газ с Запада на Восток не для продажи в Украине, а с коммерческой точки зрения, для хранения в ПХГ, никто тащить не будет. То есть это может быть либо газ украинской добычи, который будет выкупаться, либо российский газ, который будет закачиваться в подземные хранилища, а потом выкупаться западноевропейскими компаниями.

Но даже в этом случае третьей стороной переговоров должна быть Россия. Не потому, что мне так хочется, а потому что это исторически так сложилось. Мы можем сколько угодно отнекиваться и говорить, что это все неправда, но по-другому это работать не будет объективно: решать вопрос правового статуса украинской газотранспортной системы, то есть возвращаться к истории 2002 года, если к ней захотят вернуться, если захотят вернуться к созданию международного транспортного консорциума.

Кстати, это предприятие никто не отменял и никто не ликвидировал, оно продолжает функционировать", — считает Землянский.

Эксперт напомнил, что еще 10 лет назад заявления о возможности приватизации украинской ГТС либо о создании международного консорциума вызывали истерику. Однако после заявления премьера Яценюка, прозвучавшего в 2014 году, о создании совместного предприятия, к этой идее относятся спокойно.

"Оказывается, украинская ГТС теперь не национальное достояние, а часть европейской газотранспортной системы. Так давайте ее реализовывать таким образом, чтобы выгоду получали все.

От того, что в 2019 году будет прокачиваться минимум по украинской территории никто не выиграет: ни Восточная Европа, ни Украина. У России свои политические интересы, но мы сегодня не говорим о политике, а о том. Как Украине сохранить то, что она имеет. А для этого нужно входить в переговорный процесс.

Переговорного процесса на сегодня нет. Есть что угодно — Минск, нормандский формат, но переговорного процесса, который касался бы конкретных экономических отношений, нет. Хотя м говорим о том, что мы не будем торговать, называя Россию агрессором, хотя при этом у нас спокойно проходит транзит, который составляет львиную долю прибыли НАК "Нафтогаз Украины", у нас работают известные предприятия в Российской Федерации, у нас Россия занимает первое место по экспорту украинских товаров и занимает первое место по инвестициям в Украину.

У меня это вызывает когнитивный диссонанс между официальной позицией и реальной экономикой", — подчеркнул Землянский.

По его словам, если реальная экономика живет отдельно от политической позиции руководства Украины, то необходимо расширять позицию реальной экономики и перекладывать ее, в том числе и на газотранспортную систему, для того чтобы сохранить минимум 60 млрд кубометров транзита газа по украинской территории.