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    Интервью

    Чем богаты. Украина – экспортер коррупции

    (обновлено: )25120
    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко заявил, что коррупционные схемы в процессе глобализации стали выходить на рынок через выходцев из Латинской Америки и Африки, которые учились в престижных вузах СССР и имеют нужные связи.
    Наручники. Архивное фото
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    РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

    В США заявляют про эпидемию коррупции, которая распространяется из постсоветских стран на Запад, в Латинскую Америку и даже Африку и становится мировой грозой. Эта тема была ведущей на встрече экспертов Хельсинской комиссии США в Вашингтоне.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Эксперты говорят, что коррупционные схемы, изначально зафиксированные в постсоветских странах, теперь выявляют даже на других материках. За такими схемами часто стоят выходцы из постсоветского пространства. В качестве примера представитель правовой инициативы "Открытое общество" Кен Гурвиц рассказал о коррупционном скандале в Экваториальной Гвинее.

    Там президент страны через фиктивные фирмы отмывал деньги в Испании. Руководили "предприятием" по отмыванию денег выходцы из Украины, России, Литвы и Венгрии.

    Чем грозит исходящая "пандемия коррупции", в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог-международник, кандидат политических наук Владимир Кушниренко.

    Действительно ли Украина является таким экспортером коррупционных схем в мире?

    – Украина – одна из. Вы правильно сформулировали, что это постсоветское пространство. В данном случае тут разделять между Украиной, Россией, Белоруссией и другими странами не стоит, потому что в принципе это порождение скорее всего как раз выражением советской действительности последнего периода существования СССР.

    Вызревало что-то такое, что сейчас приобрело характер массового экспорта. И, конечно, постсоветский период, период турбулентности политической и прежде всего, государственной. Разные типы государственности на постсоветском пространстве, в Европе, Северной Америке, но и кстати говоря, есть определенное, очень точное сближение по Латинской Америке и особенно Африке, у стран постсоветского пространства, что в конце концов порождает интереснейший феномен.

    Это экспорт и мировая опасность как тренд, опасность, это очень эффективные коррупционные схемы, с таким тройным и четверным дном, позволяющие наносить большой ущерб государствам.

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    Сохраняется ли связь между этими выходцами из постсоветских стран, и непосредственно сильными мира сего, которые находятся у власти в постсоветских странах?

    – Надо учитывать особенности и в данном случае очень важно понимать, что тут есть характер и модель поведенческая, модель экономической активности, модель зарабатывания денег. И если учесть особенности горизонтальных связей здесь же, по Украине, да и по другим странам меньше, но в то же время существуют какие-то очень интересные связи.

    Но скорее всего с представителями сильных мира сего из постсоветского пространства в контексте социальных и экономических взаимодействий. Потому что это очень долго вызревало, с 70-ых годов, когда начали возникать разные схемы, очень смешные с одной стороны, примитивные, приписки и так далее.

    Но через много лет они вызрели уже в конкретные схемы, которые испробованы годами, которые приносили достаточно большой доход жителям постсоветского пространства. Потом эти схемы в процессе глобализации стали выходить на рынок, причем как возникало, многие выходцы из Латинской Америки, Африки, которые учились в достаточно престижных вузах в СССР, имеют связи по той же Экваториальной Гвинее или по другим странам.

    К примеру, которые потом начинают в процессе социальной мобильности и социальной солидаризации между различными агентами в рамках одного какого-то ценностного и экономически-ценностного сегмента, начинают взаимодействовать, что приводит к возникновению таких вещей, про которые вы говорите.

    В данном случае тут неважна привязка к каким-то государствам, важно то, что определенные социальные паттерны экономической активности сейчас в процессе глобализации и процессе… уменьшения возможности совершать подобные действия на постсоветском пространстве. Потому что огромные средства выходят из Украины, Белоруссии. Из Белоруссии меньше.

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    Не хочу давать неправильную информацию. Из РФ они выходят. Соответственно, уменьшается где-то конкуренция, а где-то повышается на этих рынках, появляются новые интересы и выходы на новые рынки. Мы говорим о сфере легальной экономики, что у нас не получается и очень со скрипом все идет, зато в сфере нелегальной активности идут на ура.

    Будет ли готовность у западных стран продолжать как-то эту антикоррупционную кампанию на глобальном уровне?

    – Это на самом-то деле очень опасная тенденция, которую западное общество очень четко осознает и оно понимает, что маховик подобной активности начинает раскручиваться и угрожает уже реально безопасности тому типу государственной модели, которая существует в европейских странах, странах Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

    То есть опасность в том, что два мира, два образа жизни, в данном случае выходцы из постсоветского пространства несут четкий паттерн отсутствия любого уважения к государственной системе. Понятие общего отсутствует напрочь. Особенно у тех, кто каким-то образом накопил ресурсы.

    Соответственно, такое видение, использование некоего подобия государства в понимании европейцев для личного обогащения подрывает основы вообще nation state как типа политической организации с учетом договоренностей между представителями общества.

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    То есть, где существуют неписанные правила, которые выполняются, и писанные в том числе, которые выполняются в процессе осуществления повседневной жизни. То есть, есть определенное доверие к закону. Если такие тенденции с миграцией, с внедрением, скажем так, эффективных схем, которые несут в себе очень большой криминальный отпечаток, начинают проникать на их территорию.

    Это уже становится реальным вопросом обеспечения функционирования нормальных экономических отношений, нарушения закона в рамках всего лишь каких-то сегментов. Это представляет уже опасность самому существованию государства такого типа. И международные системы учитывают это и государства именно такого типа nation state, если мы берем ООН и так далее.

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    Вы понимаете, на самом деле, сейчас зарождается тенденция, которая становится очень опасной. Когда распространялась медийность в процессе глобализации, медийный маховик начал раскручиваться, это привело к усилению террористической деятельности.

    Соответственно, очень часто особенности какие-то ценностные западного мира, плюс определенное нетипичное опасное, общественно-опасное поведение в других регионах может приводить к серьезнейшим проблемам в будущем. Соответственно, сейчас я не думаю, что западное общество упустит этот момент, будет очень серьезно, поэтому они спонсируют и влияют.

    Даже в странах ЕС, мы знаем, как эффективно происходит эта борьба в Румынии. То есть там и волнения общественные были. Соответственно, не переносят сейчас активность в те страны, где можно на первичном уровне начать бороться с этой опасностью. И мы уже по их действиям видим, насколько они серьезно относятся к этому.

    Не получится ли так, что здесь можно будет, условно говоря, своим людям, которые лояльны представителям местной власти, им можно будет участвовать в коррупционных схемах, а не своим — нельзя.

    – Все возможно и такие модели тоже. Но в целом в рамках какой-то программы широкой не будет таких вещей ни в коем случае. Потому что по большому счету, конечно, мы будем наблюдать за борьбой с терроризмом, в исторической ретроспективе, если посмотреть на происходящее на Ближнем Востоке, Северной Африке и Северном Востоке.

    Бывают такие вещи, что начинают выбирать, кто ближе и кто дальше. И кто-то больше несет ответственность, кто-то меньше за какие-то действия. Но в данном случае мы говорим не про отдельных представителей, а про явление как таковое. Что будут разрабатываться модели в борьбе с явлением как таковым.

    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    Евгений Невмержицкий, facebook
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    Это воспитание, прежде всего, культуры частной собственности. Это очень важно. Потому что мы, например, знаем, что мы дожили уже в Украине, что у нас существуют не просто массовые рейдерские захваты, у нас уже сформировался институт рейдерства, как социально-экономически-правовой. То есть четко имеет свою составляющую, свою структуру, свои особенности развертывания в социальном пространстве.

    Но когда мы говорим о том вопросе, который вы задали по поводу отдельных случаев, мы должны понимать, что тут будет четкая работа по борьбе с явлением. То есть будут разрабатываться какие-то достаточно важные структурные моменты, которые позволяют предотвратить и не допустить возникновение таких вещей. И параллельно, конечно, будет разрабатываться система борьбы с этим.

    То есть это повлияет на ту ситуацию, которая сложилась сейчас в мире. Это и более жесткий контроль над различным интернет-составляющим сегментом. Потом с банками по-другому будет изменено взаимодействие, и конечно будут совершены действия по созданию эффективных подразделений в спецслужбах. То что мы видели с терроризмом на самом деле, потому что данное явление, это глобальная какая-то тенденция, которая захватывает пространство.

    Ранее эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире "ГС" заявил, что для развития малого и среднего бизнеса власти должны понять их важность для рынка.

    Напомним, экономический эксперт Тарас Загородний в эфире "ГС" заявил, что план трехлетнего развития экономики Владимира Гройсмана — социалистическая модель, которая себя давно уже изжила.

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