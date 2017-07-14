Рада продлила действие повышенной экспортной пошлины на металлолом

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Верховная Рада в четверг по предложению президента страны приняла закон о продлении действия повышенных пошлин на экспорт металлолома в размере 30 евро за тонну на год, а не на два, как планировалось ранее. Такое решение поддержали 247 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Теперь закон должен подписать президент.

Рада 8 июня приняла закон, который предусматривает продление действия повышенной экспортной пошлины на металлолом в размере 30 евро за тонну (обычная пошлина составляет 10 евро за тонну) еще на два года. Но президент Украины Петр Порошенко наложил вето на принятый закон и предложил парламенту продлить пошлину на год вместо двух.

Министерство экономического развития и торговли Украины ранее заявляло, что будет рекомендовать президенту подписать принятый Верховной Радой закон о пролонгации действия повышенной вывозной пошлины на лом черных металлов.

Вместе с тем, ломосборщики выступают за отмену вывозной пошлины на металлолом. В представительстве Евросоюза в Украине также выражали обеспокоенность намерениями продлить действие повышенной экспортной пошлины на металлолом и призвали депутатов не провоцировать торговый спор с ЕС.