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    Рада продлила действие повышенной экспортной пошлины на металлолом

    (обновлено: )11
    Верховная Рада приняла закон о продлении действия повышенных пошлин на экспорт металлолома в размере 30 евро за тонну на год. Решение поддержали 247 парламентариев.
    Депутат в Раде. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Верховная Рада в четверг по предложению президента страны приняла закон о продлении действия повышенных пошлин на экспорт металлолома в размере 30 евро за тонну на год, а не на два, как планировалось ранее. Такое решение поддержали 247 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Теперь закон должен подписать президент.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Рада 8 июня приняла закон, который предусматривает продление действия повышенной экспортной пошлины на металлолом в размере 30 евро за тонну (обычная пошлина составляет 10 евро за тонну) еще на два года. Но президент Украины Петр Порошенко наложил вето на принятый закон и предложил парламенту продлить пошлину на год вместо двух.

    Министерство экономического развития и торговли Украины ранее заявляло, что будет рекомендовать президенту подписать принятый Верховной Радой закон о пролонгации действия повышенной вывозной пошлины на лом черных металлов.

    Вместе с тем, ломосборщики выступают за отмену вывозной пошлины на металлолом. В представительстве Евросоюза в Украине также выражали обеспокоенность намерениями продлить действие повышенной экспортной пошлины на металлолом и призвали депутатов не провоцировать торговый спор с ЕС.

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