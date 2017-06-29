Трамп в четверг заявит о начале экспорта угля в Украину – СМИ

KENA BETANCUR / AFP

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в четверг планирует объявить о начале экспорта угля в Украину, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В своей речи американский лидер, как ожидается, также заявит о масштабном пересмотре сферы ядерного регулирования в США.

Ранее официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп намерен укрепить американское энергетическое лидерство за рубежом. По словам Спайсера, Трамп собирается "использовать внутренние энергетические ресурсы, чтобы создать рабочие места здесь (в США – Ред.) и укрепить американское лидерство за рубежом". Отвечая на вопрос, что означает энергетическое доминирование США, Спайсер привел в пример поставки сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, у этого вопроса есть как экономический, так и политический аспект.

Украинский президент Петр Порошенко в ходе интервью трем украинским телеканалам заявил, что Украина закупит два миллиона тонн угля в американском штате Пенсильвания. Власти Украины заявили об отказе покупать уголь Донбасса.

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Ранее были заблокированы поставки угля из Донбасса, в результате чего в Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.

В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов.