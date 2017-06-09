С такой газовой независимостью Украина останется без промышленности - эксперт

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. В Польшу из США прибыл первый танкер со сжиженным газом. Это первая партия американского топлива для Восточной и Северной Европы и еще один шаг для построения независимой от России системы добычи и транспортировки газа.

Кстати, Украина тоже постепенно уменьшает долю российского топлива. Так, по словам Петра Порошенко, в этом году импорт из России ядерного топлива сократится до 45% общего баланса потребления. В прошлом году этот показатель был на уровне 55%.

Когда Украина сможет достичь газовой независимости, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Импортируем мы 15 млрд кубометров газа. То есть нам надо нарастить добычу собственного газа на такой объем, чтобы мы избавились вообще от импорта и российского, и европейского газа. А если мы сведем хотя бы до 5 млрд закупки импортного газа, то это вообще будет замечательно, потому что мы действительно тогда уменьшим зависимость. Но надо понимать, что исходя из того, что мы 15 млрд газа закупаем сегодня, а у нас промышленность вдвое сократила потребление газа по сравнению с 2013 годом, и втрое — по сравнению с 2010 годом. То есть у нас тогда промышленности не будет, не будет поступлений в бюджет, налогов, соответственно, мы не сможем поддерживать свою социальную сферу. Это ключевая задача. Нужно не сокращать потребление газа, а развивать промышленность", — отметил эксперт.

Украина перестала покупать российский газ в ноябре 2015 года. Украинские власти начали приобретать топливо в Европе, объясняя это более низкой ценой. Позднее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев признал, что "Газпром" предложил Киеву более дешевое топливо, чем у европейских поставщиков.