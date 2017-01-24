ГП "Антонов": перспективные проекты и перспективные мифы

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Государственное предприятие "Укроборонпром" расширяет сотрудничество с Великобританией. Речь идет о сотрудничестве с заводом "Антонов". Президент госпредприятия Александр Коцюба подчеркнул, что именно с британскими компаниями предприятие сотрудничает почти 30 лет.

К тому же Великобритания поставляет комплектующие для производства современных самолетов "Антонова". Перспективы сотрудничества прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава.

В каких направлениях "Антонов" сотрудничает с британскими компаниями?

— К сожалению, объяснить не могу, но подобные заявления со стороны предприятия напоминают просто попытки пиара, поскольку предприятие в прошлом году построило лишь прототип одного из самолетов, и, вероятнее всего, что поставщиков каких-то комплектующих украинские авиастроители пытаются выдавать за партнеров, хотя это просто поставщики, которые работают с разными компаниями.

В каком направлении это расширение? В рамках программы импортозамещения?

— Учитывая то, что производство самолетов в Украине сейчас почти приостановлено, скорее всего, что представители корпорации "Антонов" просто ищут новых поставщиков комплектующих и вероятнее всего, в данном случае, сотрудничают с разными британскими компаниями. Но поставщики комплектующих… Знаете, если каждый украинский производитель будет говорить о своих поставщиках комплектующих как о партнерах, то у нас окажется очень много предприятий с большими международными партнерами. Но по сути это просто покупка их продукции и все.

То есть комплектующих для производства самолетов?

— Да, но опять же, повторю, в прошлом году у нас в стране не было выпущено ни одного серийного самолета. А был построен всего лишь один прототип самолета Ан-132Д, который, по сути, является модернизацией самолет Ан-32.

А действительно сотрудничество с Великобританией возможно?

— Учитывая то, что "Антонов" уже неоднократно пытался сотрудничать и с европейскими производителями, и с американскими, североамериканскими, латиноамериканскими компаниями, которые производят самолеты, такое сотрудничество ни одной из упомянутых компаний не было интересно. Поскольку все они рассматривают "Антонов" как своего конкурента, и ни делиться рынком сбыта, ни делиться своими исследованиями, ни своими конструкционными решениями с украинскими авиапроизводителями они не готовы.

В прошлом году "Антонов" расширил сотрудничество с Саудовской Аравией и подписал соглашение о поставке самолетов Ан-132.

— Да, в прошлом году такое соглашение было подписано, но опять же, оно было подписано всего-лишь на один самолет, который в прошлом году был построен и еще будет испытываться. Только в случае проведения успешных испытаний этого самолета Саудовская Аравия согласится на то, чтобы построить для себя завод по производству таких самолетов. И начать давать работу для граждан Саудовской Аравии, которые будут там работать, и, соответственно, платить налоги в бюджет Саудовской Аравии.

То есть не покупать у нас, как заявлено, 80 самолетов?

— Нет, как раз предполагается, что все эти 80 самолетов должны быть построены на территории Саудовской Аравии. А Украина просто продает, по сути, техдокументацию для этого самолета.

Много ли таких случаев, кроме Саудовской Аравии?

— Нет, таких инцидентов немного, и если мы посмотрим на опыт других стран, например на США, на Бразилию, на страны ЕС, которые производят самолеты, то ни одна из этих стран не торопится продавать технологии. То есть страны пытаются продавать на рынок готовый продукт, поскольку только в таком случае в стране остается максимальное количество рабочих мест и при этом максимальное количество налогов также уплачивается в этой стране. Например, все самолеты компании "Боинг" производятся исключительно на территории США. Единственное исключение, это компания Airbus, которая десять лет назад согласилась на создание третьей линейки по сборке среднемагистральных самолетов семейства А-320 в Китае, в городе Тяньцзинь. Но такое согласие последовало после подписания соглашения на покупку 120 самолетов семейства А-320. После этого компания Airbus открыла еще одну сборочную линию, в этот раз в США, в штате Алабама.

С января этого года в пригороде Лондона работает представительство "Авиалиний "Антонова" — Dreamlifts Ltd. Что это за представительство?

— "Авиалинии "Антонова" — это авиакомпания, которая существует уже много лет, и она принадлежит корпорации "Антонов", она занимается перевозкой грузов на самолетах Ан-225 "Мрия", Ан-124 "Руслан", которые были выпущены на этом предприятии. То есть это, по сути, транспортная компания, которая занимается перевозкой грузов для третьих стран.

В этом году правительство предоставило "Антонову" налоговые льготы…

— Да, налоговые льготы по поводу самолетов. Я думаю, что эти льготы никакого результата не дадут, в Украине уже действовали ограничения для покупки авиакомпаниями самолетов регионального сегмента, которые аналогичны украинским самолетам Ан-140 и Ан-148. Но за период действия этих ограничений украинские авиакомпании продолжали эксплуатировать старые самолеты, и ни один новый самолет украинские авиакомпании за это время не купили. То есть, по сути, это была ограничивающая мера, которая никому никакого позитива не принесла, авиакомпании летали на старых самолетах, украинское авиапроизводство стояло, и пассажиры были вынуждены летать в старых, менее комфортных самолетах. К сожалению, заложниками ситуации оказались простые наши соотечественники, которые были вынуждены летать на 30-40-летних самолетах.

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Напомним, военный эксперт Олег Жданов в эфире ГС заявил, что необходимость расформирования концерна "Укроборонпром" уже стала аксиомой, однако сделать это получится лишь после ухода с должности Петра Порошенко.