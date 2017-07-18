Польша тяжело оскорбила российский народ - МИД РФ

КИЕВ, 18 июл – РИА Новости Украина. Подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий, говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, российская сторона многократно обращала внимание Варшавы на то, что такие действия являются прямым нарушением международно-правовых обязательств, вытекающих из двусторонних договоров и соглашений между Россией и Польшей 1992-1994 годов, согласно которым польские власти должны охранять и защищать все подобные объекты.

"Помимо международно-правового, данный вопрос имеет важнейшее морально-нравственное измерение. Памятники благодарности Красной Армии и советским воинам-освободителям напоминают о том, что благодаря Победе над фашизмом, решающий вклад в которую внес Советский Союз, Польша сохранилась как государство, а польский народ не был уничтожен или изгнан, а остался жить на своей земле. За освобождение Польши СССР заплатил величайшую цену – только в боях с врагом на территории этой страны погибли и захоронены свыше 600 тысяч советских солдат и офицеров, сотни тысяч советских военнопленных, содержавшихся в гитлеровских концлагерях, также покоятся в польской земле", — говорится в документе.

Как подчеркнули в МИД РФ, власти Польши, безусловно, хорошо понимают, насколько тяжелое оскорбление они наносят российскому народу и народам стран, в прошлом входивших в состав СССР, чьи представители сражались за жизнь и свободу народов Европы, в том числе поляков.

"Тем не менее в Варшаве сознательно идут на эту возмутительную провокацию. Разумеется, она не останется без последствий", — заключили в МИД РФ.

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания.