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    Россия

    Польша тяжело оскорбила российский народ - МИД РФ

    (обновлено: )59621
    Как подчеркнули в МИД РФ, власти Польши, безусловно, хорошо понимают, насколько тяжелое оскорбление они наносят российскому народу и народам стран, в прошлом входивших в состав СССР, чьи представители сражались за жизнь и свободу народов Европы.
    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 июл – РИА Новости Украина. Подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий, говорится в сообщении МИД РФ.

    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина
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    Как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, российская сторона многократно обращала внимание Варшавы на то, что такие действия являются прямым нарушением международно-правовых обязательств, вытекающих из двусторонних договоров и соглашений между Россией и Польшей 1992-1994 годов, согласно которым польские власти должны охранять и защищать все подобные объекты.

    "Помимо международно-правового, данный вопрос имеет важнейшее морально-нравственное измерение. Памятники благодарности Красной Армии и советским воинам-освободителям напоминают о том, что благодаря Победе над фашизмом, решающий вклад в которую внес Советский Союз, Польша сохранилась как государство, а польский народ не был уничтожен или изгнан, а остался жить на своей земле. За освобождение Польши СССР заплатил величайшую цену – только в боях с врагом на территории этой страны погибли и захоронены свыше 600 тысяч советских солдат и офицеров, сотни тысяч советских военнопленных, содержавшихся в гитлеровских концлагерях, также покоятся в польской земле", — говорится в документе.

    Как подчеркнули в МИД РФ, власти Польши, безусловно, хорошо понимают, насколько тяжелое оскорбление они наносят российскому народу и народам стран, в прошлом входивших в состав СССР, чьи представители сражались за жизнь и свободу народов Европы, в том числе поляков.

    "Тем не менее в Варшаве сознательно идут на эту возмутительную провокацию. Разумеется, она не останется без последствий", — заключили в МИД РФ.

    Президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания.

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