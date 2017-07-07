Мукачево: декоммунизация и Москаль

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В Мукачево улицу Степана Бандеры переименовали в улицу Любомира Гузара. Также сменили название улицы Романа Шухевича. Теперь она называется улицей Андрея Шептицкого. Так решили депутаты мукачевского горсовета.

Подробности переименования улиц в Мукачево сообщила специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Екатерина Ирха.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ці дві вулиці — Бандери і Шухевича, які перейменували в 2017 році — вже якийсь процес пішов? Таблички змінили, повісили, чи ні?

— Насправді, ці вулиці з'явилися в Мукачевому не в 2017 році, а в квітні 2016 року. І з приводу табличок, дійсно, буквально нещодавно, 30 червня цього року, Геннадій Москаль особисто в урочистій обстановці відкривав в Мукачевому вулицю імені Романа Шухевича. Приурочували це до річниці від дня народження Шухевича. Тоді там з'явилася табличка стилізована та кольорова. І як мені відомо, ця табличка взагалі була виготовлена за кошти особисто Геннадія Москаля і пройшов всього тиждень і перейменовані вулиці знову перейменували. У них з'явилися нові назви, що набуло досить широкого резонансу серед ЗМІ, серед користувачів соцмереж. І з приводу перейменування вулиць Шухевича і Бандери, звичайно, з приводу появи нової назви відгалуження вулиці Трудової, в Мукачеві. Відтепер буде називатися глухий кут імені Геннадія Москаля.

А чому саме ці вулиці було обрано для перейменування? З декомунізацією завершено?

— Так воно все і виглядає. Перейменування вулиць Шухевича і Бандери було доволі скандальним і тривалим. Перейменував їх Москаль ще в квітні 2016 року, а згодом з'явилася інформація про те, що міська рада Мукачева написала офіційний лист-звернення до Національних Інформаційних Систем України, щоб старі назви залишили, а були це вулиці Івана Теляниці, функціонер компартії, та Ярослав Галяна, український радянський письменник. Ось словами мукачевської міської ради, перейменування на Шухевича і Бандери викликало значне збурення і невдоволення серед місцевого населення. І через те попросили залишити старі назви. Коли інформація про те, що перейменування по факту не відбулося, то Геннадій Москаль написав від імені департаменту інформаційної діяльності ОДА лист до закарпатської філії НІСУ з інформацією, що ніякого збурення серед населення не було, не було ніякого розголосу, і щоб вулиці все ж перейменували.

Вже відреагували на лист Москаля і ці назви з'явилися у відповідних реєстрах, словниках, довідниках України. Тому зараз це виглядає як певне таке політичне бодання чи протистояння з приводу перейменування цих двох вулиць, і з приводу появи кута Москаля. Люди реагують на все це певним чином з гумором, але найбільше чекають на зворотню реакцію від голови ОДА. Але зараз він перебуває у відпустці, тому жодних коментарів і заяв. Але я майже впевнена, що вони будуть і вони будуть такі ж красномовні, як цей крок міської ради Мукачева. І в принципі, якби ініціював перейменування не Москаль, мені здається, що імена Любомира Гузара та Андрія Шептицького могли з'явитися у якихось інших двох вулиць міста Мукачева.

А коли депутати перейменовували, як йшло голосування цих двох вулиць? Вони були одностайними в цих рішеннях?

— Інформація з'явилася вже по факту, була трансляція сесії, звичайно, але зазвичай сесії місцевих рад не викликають ажіотажу та зацікавленості. А ось коли вже було опубліковано рішення міськради про три перейменування вулиць — там ще з'явилася нова вулиця на честь художника і дві вулиці на честь Шептицького і Гузара — і окремо було на сайті міськради виставлено інформацію про появу кута Москаля, от тоді, звісно, ажіотаж виник. А за процесом я не бачила, чи було якесь таке спостерігання. Вже більше рішення викликали цікавість громади і власне журналістів.

Чи є якась реакція від української греко-католицької церкви про те, що віднині одна з вулиць носитиме ім'я блаженнійшого Любомира Гузара?

— Справа в тому, що це було звернення українського греко-католицького собору, і це була реакція міськради саме на прохальний лист від греко-католиків, про те щоб увіковічити постать блаженнійшого кардинала Любомира Гузара. І депутати відреагували ось таким чином — перейменувати вулицю Степана Бандери на вулицю Любомира Гузара, відповідним рішенням про перейменування назв вулиць, провулків, площ тощо.

Взагалі питали у місцевого населення думку з приводу перейменування? Як в перший раз, так і в другий?

— Озвучує рішення і озвучує реакцію населення, от конкретно в цьому випадку, це були органи влади. Тому що коли було перше перейменування, про обурення і неоднозначне сприйняття заявила мукачівська міськрада, про що повідомила НІСУ. Про те, що обурення не було, потім сказав Геннадій Москаль. Чесно кажучи, я не думаю, що був проведений моніторинг соціологічний. Громада зазвичай реагує сама, обговорюючи всі ці питання. Але ось це традиційно помічають ЗМІ. Особисто я в місцевих ЗМІ не бачила про те, щоб писали про обурення людей, чи задоволення людей. А ось зараз люди реагують в соцмережах. Є платформа, де про це можна сказати, тим більше що про рішення органів влади на своїх офіційних сторінках в тому ж Facebook місцеве самоврядування повідомляє. І ось мені було цікаво, я подивилася на реакцію, мабуть люди вважають не стільки першочерговим завданням, тому що реагують переважно смайликами, даючи оцінку не нагальності такої проблеми, перейменовувати перейменоване. Єдине, що люди сподіваються, що цим вже поставлять цьому крапку, бо вони виглядають дещо несерйозно, всі ці процеси.

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Наскільки правомірним було перейменування вулиць саме Москалем, головою ОДА? Це в його компетенції?

— В законі було прописано, були встановлені певні терміни для органів місцевого самоврядування, щоб вони в своїх населених пунктах перейменували вулиці. Наскільки я пам'ятаю, термін цей спливав в лютому 2016 року, і тоді це переходило в компетенцію обласних органів влади. Ось саме цією компетенцією, цим правом, скористався Москаль і вніс свої пропозиції. Там були, звичайно, і вулиці, названі на честь загиблих воїнів АТО, на честь героїв Карпатської України, і там же з'явився і Джон Леннон, і інші постаті. Комусь обіцяли гарну дорогу за цікаву назву, аби люди їх сприйняли нормально. Тоді ажіотаж був надзвичайний з боку населення.

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