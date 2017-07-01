Только, что не зиговали… День рождения Романа Шухевича: от Кабмина с любовью

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Яркие представители украинского политикума все больше напоминают колоритного персонажа из советского фильма про свадьбу в Малиновке. Того самого, который с дуновением разных политических ветров со словами "Опять власть меняется", беззастенчиво менял свои ориентиры.

Стихи от Нищука

Такие мысли появились после посещения пафосного мероприятия в столичном Доме учителя, посвященного 110-й годовщине командира УПА Романа Шухевича. Засветиться на такой акции, да еще и в такой день, для сегодняшних политиков стало не только делом чести, но и вкладом в электоральное будущее. Учитывая, что мода на национализм стремительно набирает обороты, примкнуть к красно-черным рядам, или хотя бы постоять рядом, становится перспективным. Еще вчера многие и знать не знали, кто такой Шухевич, а сегодня рассказывают о том, как "великий провиднык" чуть ли не с детства был их духовным ориентиром.

Например, появившемуся на мероприятии министру культуры Евгению Нищуку явно пригодился его актерский талант. Свой драматический монолог, посвященный "великому Герою УПА" чиновник начал с эпитетов, а закончил в стихах.

"Когда читаешь воспоминания, удивляешься, насколько этот человек был всеобъемлюще талантливым. Это была личность особой закалки — спортсмен, интеллектуал, танцор, играл на фортепиано, был великим стратегом и комендантом. Я считаю, что все нынешние полководцы современной армии должны иметь обязательные уроки по деятельности Романа Шухевича, который в сложных обстоятельствах сумел создать идеальное движение борьбы за государственность", — не жалел красивых слов министр-актер.

Не удивительно, что закончить свою проникновенную речь Нищук решил на самой высокой ноте — сообщил присутствующим, что киевский проспект Ватутина отныне окончательно переименован в проспект Шухевича. Искупавшись в аплодисментах новых друзей-националистов, министр наверняка остался доволен собой.

Тюремная юность Супрун

Как оказалось, вдохновлялась Шухевичем и его "героизмом" и коллега Нищука по Кабинету министров, и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Как призналась главный врач страны, за Шухевича ей… даже пришлось побывать за решеткой.

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"Когда я была 21-летней студенткой мы в Вашингтоне протестовали возле посольства СССР против ареста Юрия Шухевича, сына Романа Шухевича. Стоять возле посольства было вне закона, но мы смело отстаивали свои требования. В итоге нас арестовали. Мы все тогда были воспитаны в духе Романа Шухевича", — не сдерживала эмоций автор скандальной медреформы.

Шухевич в сердце

Судя по всему, премьер-министр Владимир Гройсман может смело открывать при Кабмине "Клуб любителей Романа Шухевича". Компанию двум министрам на праздничном концерте составил еще один — министр инфраструктуры Владимир Омелян. Хотя, в черной вышиванке с красным орнаментом чиновник выглядел скорее траурно, чем торжественно.

"Роман Шухевич с детства в моем сердце", — сходу похвастал министр. "Несмотря на все запреты, у нас дома стоял его портрет. Шухевич в свое время бросил все и пошел на войну, он побеждал даже тогда, когда шансов на победу вовсе не было. Слава нации! Смерть ворогам!"

И даже Кравчук

Пришли на торжественное мероприятие и другие политики, которые, оказывается, тоже восхищаются жизненным путем и деятельностью командира фашистского батальона "Нахтигаль". Не известно, тяжело ли было скрывать свои взгляды Леониду Кравчуку в бытность секретарем ЦК Компартии УССР, но на дне рождения Шухевича в Доме учителя он был за своего. Старались быть в тренде и другие политики — если присутствие связанного с "Азовом" депутата Олега Петренко не удивляло, то, что здесь делала медик-нардеп Ольга Богомолец или дипломат Маркиан Лубкивский — загадка. Как они не пытались, не выбиваться из общего ряда патриотов в вышиванках и камуфляжных костюмах, это им так и не удалось.

Что ж, до следующих выборов у них есть достаточно времени, чтобы досконально выучив биографию нового украинского героя, не хуже других рассказывать патриотическому электорату о влиянии Шухевича на их жизнь и судьбу.