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    Рыбчинский о несвоевременной декоммунизации в Украине

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    По словам народного артиста, декоммунизация, которая является одним из значительных событий в украинской истории в последние годы, должна была начаться сразу же после развала Советского союза, при образовании независимости.
    Канал на Youtube NewsOne

    В Украине изначально неправильно была выбрана модель государства, а так модель, которая есть сейчас, является тупиковой и долго с ней государство существовать не сможет, считает народный артист Украины, композитор Юрий Рыбчинский.

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    Модель украинской державы, по словам Рыбчинского, сегодня носит название "криминально-олигархическая" и является следствием того, что изначально первый лидер Украины как независимого государства "пошел не по той лыжне".

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    "Польша, Чехия и Словакия изначально выбрали правильную модель капитализма и уже далеко ушли от нас в развитии. В бытность мою советником экс-президента Леонида Кучмы, я задал вопрос тогдашнему президенту Польши Александру Квасьневскому о том, может ли он, бывший коммунист, поменять модель Польши? Он ответил, что лыжня проложена очень глубоко и он может лишь притормозить, но выскочить из этой колеи уже не выйдет" — сказал Рыбчинский в эфире телеканала NewsOne.

    Также народный артист заявил, что декоммунизация, которая является одним из значительных событий в украинской истории в последние годы, должна была начаться сразу же после развала Советского союза, при образовании независимости.

    "Но у нас были те президенты, которые в случае проведения декоммунизации сразу, не смогли бы стать у руля страны. Потому что все они — и Кравчук, и Кучма, и Ющенко, и Порошенко, — являются бывшими коммунистами. Поэтому мне смешно, что при старой системе эти лидеры вдруг меняют идеологию, которая в их случае является группой крови" — заявил артист.

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    При этом Рыбчинский отметил, что невозможно построить правильный капитализм в стране, если до этого у руля государства находились люди, которые его ненавидели. Именно поэтому, считает он, нужно скорее менять модель самого государства.

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