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    Аналитика и комментарии

    Большое секрет для маленькой компании. Страсти по Шухевичу

    (обновлено: )7020
    Не все секреты должны быть раскрыты… После недавней публикацией СБУ документов из жизни командующего УПА Шухевича, многие украинцы вспомнили об этой крылатой фразе. Что же такого скандального содержат архивы и что пишут об этом в соцсетях?
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    РИА Новости Украина Константин Гришин

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Неожиданный "подарок" преподнесла СБУ к 110-й годовщине со дня рождения Романа Шухевича. Служба безопасности Украины опубликовала ряд документов, посвященных его жизни и деятельности. Предполагалось, что рассекреченные архивы опровергнут скандальное сотрудничество Шухевича с нацистами. 

    Однако в реальности замысел вызвал диаметрально противоположную реакцию, в том числе и в соцсетях. От глаз многих украинцев не скрылся протокол допроса жены командующего УПА Натальи, который опубликовала СБУ. В нем женщина признается, что получала продукты питания на себя и детей как семья военнослужащего немецкой армии.

    "После публикаций материалов СБУ о получении семьей Шухевича продовольственных пайков немецкого офицера, остался только один выход. Заявить, что Шухевич объедал немцев и таким образом с ними боролся, тем более что других свидетельств борьбы нет", — пишут украинцы в соцсетях. " После того как из документов СБУ стало известно о получении семьей Шухевича 3 тыс. польских злотых от нацистов, правильным будет предложить полякам переименовать какой-нибудь проспект в Варшаве в его честь. Ведь факт получения польских денег свидетельствует о том, что Шухевич был не только непримиримым борцом с нацизмом, но и практически польским национальным героем!", — нашлись и такие комментарии. 

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook


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