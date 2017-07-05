Большое секрет для маленькой компании. Страсти по Шухевичу

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Неожиданный "подарок" преподнесла СБУ к 110-й годовщине со дня рождения Романа Шухевича. Служба безопасности Украины опубликовала ряд документов, посвященных его жизни и деятельности. Предполагалось, что рассекреченные архивы опровергнут скандальное сотрудничество Шухевича с нацистами.

Однако в реальности замысел вызвал диаметрально противоположную реакцию, в том числе и в соцсетях. От глаз многих украинцев не скрылся протокол допроса жены командующего УПА Натальи, который опубликовала СБУ. В нем женщина признается, что получала продукты питания на себя и детей как семья военнослужащего немецкой армии.

"После публикаций материалов СБУ о получении семьей Шухевича продовольственных пайков немецкого офицера, остался только один выход. Заявить, что Шухевич объедал немцев и таким образом с ними боролся, тем более что других свидетельств борьбы нет", — пишут украинцы в соцсетях. " После того как из документов СБУ стало известно о получении семьей Шухевича 3 тыс. польских злотых от нацистов, правильным будет предложить полякам переименовать какой-нибудь проспект в Варшаве в его честь. Ведь факт получения польских денег свидетельствует о том, что Шухевич был не только непримиримым борцом с нацизмом, но и практически польским национальным героем!", — нашлись и такие комментарии.

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook



