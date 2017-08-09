Схватка продолжается. Украина и Польша спорят из-за паспорта

Владимир Матвеев, обозреватель

Украина выразила протест Польше из-за намерения польской стороны разместить на страницах нового паспорта изображение на месте военных захоронений во Львове. Окончательное решение о том, какие изображения будут размещены в новом польском паспорте, будет принято после обсуждения в сентябре.

Уже неделю не утихают дискуссии вокруг мотивов, появившихся в графическом проекте нового польского заграничного паспорта, который должны издать к сотой годовщине независимости Польши.

Одна из иллюстраций, которая может появиться в польском паспорте, изображает часовню на территории Лычаковского кладбища Львова, где захоронены поляки, погибшие во время польско-украинской войны. А среди мотивов, за которые могут проголосовать граждане, есть вильнюсская Острая Брама. Оба места с сенситивными для поляков мемориалами, находятся сейчас на территории других государств.

В связи с этим идея МВД Польши встретилось с резкой критикой со стороны литовского и украинского руководства, сообщили в МВД Польши

В сообщении МИД Украины говорится, что 7 августа послу Республики Польша на Украине Яну Пекло была вручена нота, в которой выражается решительный протест относительно намерений администрации Польши разместить на страницах нового паспорта Польши изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище в городе Львов.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве Украины, такие намерения Варшавы "негативно влияют на развитие стратегического украинско-польского партнерства".

Между тем, новый дизайн иностранных паспортов – является одним из элементов празднования столетия независимости Польши, которое приходится на 11 ноября 2018. На сайте проекта по обновлению дизайна польского паспорта сказано, что на его страницах будут изображены места, личности и символы, связанные с историей страны. Какое именно изображение появится на обложке, помогут решить граждане Польши посредством интернет-голосования.

Всего на выбор представлено 13 тем, в том числе и изображение часовни, которая находится на Лычаковском кладбище во Львове. Там захоронены поляки, погибшие во время польско-украинской войны 1918-1919 годов, которых в Польше их называют "львовскими орлятами".

Ксендз Тадеуш Исакович-Залеский в польском издании Do Rzeczy подчеркивает, что "если мы откажемся от этих символов, мы не сможем понять историю Польши и польское самосознание. Реакцию властей Литвы и Украины священник называет "абсурдной, истеричной и неадекватной". Он подчеркивает, что если начать следовать их логике, придется подвергнуть цензуре поэму "Пан Тадеуш" Мицкевича и роман Сенкевича "Огнем и мечем".



"Львов и Вильнюс принадлежат сейчас другим странам, но до 1945 года они находились на территории Польши. Речь идет не об изменении границ, а о том, что частью польской культуры и польского самосознания выступают как силезская или гданьская традиции, так и традиция Вильнюса или Львова", отмечает издание.

Использование связанных с ними образов ксендз расценивает как "стремление напомнить полякам об их корнях". "Совсем другой вопрос состоит в том, что эти города без согласия Польши, поскольку решение принимали союзники, оказались сейчас на территории других государств", поясняет Исакович-Залеский.

Наряду с этим, в МВД Польши отметили, что интернет-голосование по поводу мотивов, изображенных на страницах нового паспорта, носит характер общественного обсуждения.



"Представленные мотивы указывают на фигуры, события, места и символы, связанные с восстановлением независимости Польши в 1918 году. Еще раз подчеркиваем, что никакого решения пока не принято. Сейчас трудно предсказать, какие изображения будут выбраны", сообщили в МВД Польши, комментируя протест Литвы и Украины о возможном размещении в паспортах изображений, находящихся на территории современных Вильнюса и Львова.

Голосовать гражданам можно на сайте zaprojektujpaszport.gov.pl до 10 сентября 2017, сообщается на официальном сайте ведомства.

В настоящий момент Острая брама набрала 15 тыс. голосов и занимает вторую позицию среди наиболее популярных символов.

Наряду с этим, как пишет Do Rzeczy, реакция украинцев выглядит слишком резкой, и обращает внимание на аспекты их политики, которые кажутся полякам "неприемлемыми".

Польское издание напоминает стремление самих украинцев, националистов переписать историю.

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"Украина меня удивляет: ведь она активно прославляет на своей территории УПА, "красно-черные цвета", непосредственно связанные с геноцидом поляков. Украинцы не замечают, чем занимаются сами на официальном уровне, но придираются к польским делам", считает Исакович-Залеский.

Таким украинцам вначале следует самим покаяться.