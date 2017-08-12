наверх
12.08.201718:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Польше перевернулся автобус, 28 пассажиров пострадали

    (обновлено: )5901
    Департамент консульской службы МИД сообщил в Twitter, что, по предварительной информации, среди пострадавших в ДТП с автобусом в Польше украинцев нет.
    В Польше перевернулся автобус
    PAP/Darek Delmanowicz

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Почти 30 человек получили ранения во время ДТП с автобусом возле города Тарнобжег в Польше, сообщает радиостанция RMF FM.

    "Двухэтажный автобус, в котором путешествовали 85 человек, съехал с дороги и перевернулся. 28 пассажиров получили ранения", — говорится в сообщении.

    PAP/Darek Delmanowicz
    В Польше перевернулся автобус

    На место происшествия вскоре прибыли 15 карет скорой помощи и спасательный вертолет. Семеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

    Причина аварии пока неизвестна. Полиция уже установила, что водитель был трезв.

    Некоторые пассажиры рассказывают, что непосредственно перед происшествием слышали громкий звук с той стороны автобуса, где ранее водитель менял проколотое колесо. Уже известно, что 58-летний водитель автобуса был трезв.

    Департамент консульской службы МИД сообщил в Twitter, что, по предварительной информации, среди пострадавших в ДТП в Польше украинцев нет.

    Напомним, ранее рейсовый автобус Neoplan 516 сообщением "Львов-Будапешт-Вена" столкнулся с микроавтобусом Citroen Jumpy в селе Нагорное Львовской области, в результате инцидента погиб 56-летней водитель Citroen.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Люди в масках. Архивное фото
    Одесса в ожидании гей-парада
    Праздничный стол
    Есть надо меньше: Минсоцполитики против украинцев
    Апелляция по делу Муравицкого
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"