В Польше перевернулся автобус, 28 пассажиров пострадали

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Почти 30 человек получили ранения во время ДТП с автобусом возле города Тарнобжег в Польше, сообщает радиостанция RMF FM.

"Двухэтажный автобус, в котором путешествовали 85 человек, съехал с дороги и перевернулся. 28 пассажиров получили ранения", — говорится в сообщении.

PAP/Darek Delmanowicz В Польше перевернулся автобус

На место происшествия вскоре прибыли 15 карет скорой помощи и спасательный вертолет. Семеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

Причина аварии пока неизвестна. Полиция уже установила, что водитель был трезв.

Некоторые пассажиры рассказывают, что непосредственно перед происшествием слышали громкий звук с той стороны автобуса, где ранее водитель менял проколотое колесо. Уже известно, что 58-летний водитель автобуса был трезв.

Департамент консульской службы МИД сообщил в Twitter, что, по предварительной информации, среди пострадавших в ДТП в Польше украинцев нет.

За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих в дтп у Польщі. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 12 августа 2017 г.

Напомним, ранее рейсовый автобус Neoplan 516 сообщением "Львов-Будапешт-Вена" столкнулся с микроавтобусом Citroen Jumpy в селе Нагорное Львовской области, в результате инцидента погиб 56-летней водитель Citroen.