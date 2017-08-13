Украинцы массово скупают в Польше недвижимость - эксперт

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Украинцы в прошлом году купили недвижимости в Польше больше иностранцев. Об этом сообщают польские девелоперские агентства. Всего в прошлом году в этой стране было продано 80 тысяч квартир. Из них 7% купили граждане других государств, в число которых входят как украинцы, так и британцы с немцами.

Рост спроса на польскую недвижимость среди украинцев в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал юрист, глава Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр.

"Действительно, из года в год все больше украинцев покупают недвижимость в Польше. Их немного опережали год-два назад немцы. Сейчас же они вышли буквально на первое место по количеству покупок. При том, украинцы предпочитают как первичное жилье, так и вторичное, и здесь даже нельзя сказать, что больше. Это зависит от региона", — отметил эксперт.

Ранее с Министерстве юстиции сообщали, что нотариусы в 2016 году заверили 258,7 тысяч договоров купли-продажи квартир и жилых домов, что почти на 20% превысило показатели 2015 года.