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    Экономика

    Украинцы массово скупают в Польше недвижимость - эксперт

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    Глава Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр в эфире "ГС" отметил, что украинцы предпочитают покупать в Польше как первичное жилье, так и вторичное.
    Новое жилье
    RIA News Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Украинцы в прошлом году купили недвижимости в Польше больше иностранцев. Об этом сообщают польские девелоперские агентства. Всего в прошлом году в этой стране было продано 80 тысяч квартир. Из них 7% купили граждане других государств, в число которых входят как украинцы, так и британцы с немцами.

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    Рост спроса на польскую недвижимость среди украинцев в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал юрист, глава Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр.

    "Действительно, из года в год все больше украинцев покупают недвижимость в Польше. Их немного опережали год-два назад немцы. Сейчас же они вышли буквально на первое место по количеству покупок. При том, украинцы предпочитают как первичное жилье, так и вторичное, и здесь даже нельзя сказать, что больше. Это зависит от региона", — отметил эксперт.

    Ранее с Министерстве юстиции сообщали, что нотариусы в 2016 году заверили 258,7 тысяч договоров купли-продажи квартир и жилых домов, что почти на 20% превысило показатели 2015 года.

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