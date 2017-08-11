Приехали, заработали, уехали. Эксперт о Бальчуне и компании

РИА Новости Украина

Глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун 9 августа подал в отставку по личным обстоятельствам. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

Премьер подчеркнул, что Бальчун принял это решение совершенно самостоятельно, а за время работы в "Укрзализныце" произошли, в том числе, и положительные изменения.

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На отставке Балчуна настаивал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Теперь же он заявляет, что нужно уволить все руководство "Укрзализныци". Более того, министр инфраструктуры заявил, что на работу железной дороги влияли "политические криминальные группировки".

Премьер-министр утверждал, что кадровые выводы по Бальчуну Кабмин сделает после отчета руководителя "Укрзализныци" за год своей деятельности. Однако до сих пор этого отчета не было.

Отставка Войцеха Балчуна продолжила исход иностранцев из украинского правительства, подчеркнул на своей странице в Facebook политический эксперт Николай Спиридонов.

"Вслед за Айварасом Абромавичусом, Михаилом Саакашвили, Хатией Деканоидзе и другими – ушёл и руководитель Укрзалізниці. Все отставники уезжают из Украины в хорошем настроении и с туго набитыми карманами. Их зарплаты были фантастическими и теперь можно хорошо отдохнуть", – заявил политолог.

На сегодня из высокопоставленных иностранных членов правительства осталась только и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, напомнил Спиридонов.

"Верховная Рада её не утвердила, но в своё кресло дама "вросла" намертво и уходить пока не планирует. Фактически, занимает свою должность нелегитимно, но вовсю реформирует. Так и живём…", – написал эксперт.

Публикация Николая Спиридонова в Facebook

Временно исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныци" стал первый заместитель министра инфраструктуры, глава набсовета УЗ Евгений Кравцов. А Кабмин объявит конкурс на поиск нового топ-менеджера предприятия.