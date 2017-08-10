НАБУ пригрозило Бальчуну из-за "схем" в "Укрзализныце"

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В случае, если и в ходе расследования уголовных производств о злоупотреблениях в "Укрзализныця" будет установлена причастность к подавшего главу ПАО Войцеха Бальчуна, будут предприняты соответствующие меры.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"К сожалению, в "Укрзализныце" ситуация плохая. Я сегодня сказал об отдельном секторе, который будет заниматься Оборонпромом. Также у нас целый отдел работает по "Укрзализныце", — сказал Сытник и добавил, что большое количество дел связано с большим количеством фигурантов.

"Ситуация пока что очень напряжённая. Конечно, если мы установим доказательства того, что и Балчун причастен к этим схемам, будет соответствующее реагирование", — подчеркнул директор НАБУ.

По словам Сытника, наибольшие злоупотребления в "Укрзализныце" касаются государственных закупок.

Директор НАБУ также сообщил, что Бюро продолжит расследовать хищения госсредств в ходе реализации проекта "Стена".

"Недавно были реализованы, наконец, производства по проекту "Стена" знаменитому. Это только первые задержания в том, что мы фактически отработали. Это результаты работы по определенной области этого проекта", — заявил Сытник.

Ранее в НАБУ сообщили, что задержанным накануне в рамках расследования дела о растрате денег, выделенных на проект "Стена" на границе Украины с Россией, сообщили о подозрении.