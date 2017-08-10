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    НАБУ пригрозило Бальчуну из-за "схем" в "Укрзализныце"

    Тема:

    Польский эксперимент: отставка Бальчуна (26)

    (обновлено: )10711
    В НАБУ сообщили, что если будут доказательства причастности Бальчуна к коррупционным схемам "Укрзализныци", реакция будет обязательно.
    Вывеска НАБУ
    УНИАН

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В случае, если и в ходе расследования уголовных производств о злоупотреблениях в "Укрзализныця" будет установлена причастность к подавшего главу ПАО Войцеха Бальчуна, будут предприняты соответствующие меры.

    Владимир Шульмейстер, экс-первый замминистра инфраструктуры Украины, директор программы Инфраструктура будущего Украинского института будущего
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    Шульмейстер: подобных бальчунов увольняют, имея на них папку с компроматом

    Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

    "К сожалению, в "Укрзализныце" ситуация плохая. Я сегодня сказал об отдельном секторе, который будет заниматься Оборонпромом. Также у нас целый отдел работает по "Укрзализныце", — сказал Сытник  и добавил, что большое количество дел связано с большим количеством фигурантов.

    "Ситуация пока что очень напряжённая. Конечно, если мы установим доказательства того, что и Балчун причастен к этим схемам, будет соответствующее реагирование", — подчеркнул директор НАБУ.

    По словам Сытника, наибольшие злоупотребления в "Укрзализныце" касаются государственных закупок.

    Директор НАБУ также сообщил, что Бюро продолжит расследовать хищения госсредств в ходе реализации проекта "Стена".

    "Недавно были реализованы, наконец, производства по проекту "Стена" знаменитому. Это только первые задержания в том, что мы фактически отработали. Это результаты работы по определенной области этого проекта", — заявил Сытник.

    Ранее в НАБУ сообщили, что задержанным накануне в рамках расследования дела о растрате денег, выделенных на проект "Стена" на границе Украины с Россией, сообщили о подозрении.

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