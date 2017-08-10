Бальчун, Насиров – несерьезно о серьезном

РИА Новости Украина

Есть что-то символичное в том, что в тот момент, когда уже экс-глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун ушел по собственному (поверим ему) желанию, Роман Насиров утверждает, что вышел на работу в ГФС, отмечает на своей странице в Facebook экономист, специалист отдела продаж Dragon Сapital Сергей Фурса.

nahnews.org Сергей Фурса

Впрочем, добавляет Фурса с иронией, Минфин утверждает обратное, но Насирова это не останавливает.

"Он очень хочет работать и будет делать это, даже если его кабинет забьют досками, а все печати отберут. Вот она разница, между заробитчанином "оттуда" и настоящим украинским патриотом. Настоящий украинский чиновник-патриот всегда в строю. Он всегда служит Родине. Его просто невозможно убрать с того места, где он практически не получает зарплату. Потому что работает за идею. Балчун пренебрег большой зарплатой, а Роман Насиров плевать хотел на зарплату. Как и большинство украинских чиновников, он знает тысячу и один способ оставаться на должности. Он может даже суд выиграть. Украинский, конечно. Потому что точно знает, что он нужен народу. А народ нужен ему. Наверное. Ведь народ любит его. И эта любовь поддерживает его в самые сложные времена", – сообщил экономист.

Народ, продолжил он, никогда не променяет "такого родного но своего на какого-нибудь эмиссара ЦРУ, ведь он знает, что свой – он плоть от плоти украинского народа, даже если у него британский паспорт, Потому что "украинскость" — она в крови. Даже если вы часто эту кровь сдаете на анализы".

"Вот он, наш ответ Чемберлену. Ответ всем тем, кто хочет привлекать иностранный менеджмент. Пока в стране не перевелись патриоты, нет места в украинских гос корпораций для жадных менеджеров, которые готовы уйти со своего места и не готовы за него бороться. Нет места людям, для которых руководить украинской гос компанией или министерством не дело всех их жизни. В конце концов, они дорого за это место заплатили. Своим здоровьем, конечно", – подчеркнул Фурса.

Никто же не подумает, что украинский патриот может покупать свою должность и потом отрабатывать деньги, пишет Фурса, "потому что многие украинские патриоты еще с отрочества мечтают о госкомпаниях, особенно если в них работают их родственники".

"Династии патриотов, вот она, настоящая украинская элита, которые уже больше 25 лет ведут на к светлому будущему. И их вы хотите заменить? Этих преданных людей? И на кого? На гастролеров, закончивших Оксфорды и Гарварды, планирующих насаждать тут свои порядки, корпоративную, прости Господи, культуру? А патриотов по миру пустить? Где же они харчеваться будут? Где будут отдавать свой долг Родине?", – задается риторическими вопросами экономист.

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Стыдно должно стать всем, кто в свое время не взял Романа Насирова на поруки, подчеркивает эксперт.

"Один Матиос твердил что-то о настоящем государственники и патриоте, но его все забросали гнилыми помидорами. Того самого Матиоса, патриота и прокурора, который спустя 3 года обнаружил преступную группировку Клименко. Еще один патриот, которым разбрасываться нельзя. И скоро предстоит много конкурсов. На украинские государственные компании. И может даже на должность Главы Государственного Бюро Расследования", – отметил Фурса.

История с Бальчуном и Роман Насировым должна стать для нас всех уроком, добавляет эксперт.

"Есть уверенность, что настоящие украинские патриоты-государственники не позволят больше шастать тут разного рода иностранцам, плохо любящим Украину. Не зря ведь уже почти и духа нет от решений Айвараса (Абромавичуса – Ред.), который внедрившись в министерство экономики пытался развалить государственную систему, убирая с постов патриотов и приводя сюда гастарбайтеров. Что они могут понимать в украинских реалиях, в украинском менталитете, эти немцы, шведы, поляки? Разве можно сравнить с опытными украинскими хозяйственниками? Или такими крепкими патриотами, как Роман Насиров. Украинская земля богата на таланты, и негоже ими разбрасываться в угоду новым веяниям. Не наше это все. Как и приватизация. Ведь продай хороший завод, туда тут же назначать какого-нибудь гастарбайтера, а украинские хозяйственники без работы останутся", – сообщил экономист.

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Кто такой профессионал, если он не патриот? Кто такой менеджер, если он не знает, какие у нас традиции и как тут все заведено, продолжает задаваться вопросами Фурса.

"Ведь традиции успеха – это наши традиции. Именно с ними мы стали самыми успешными в Европе, в таких многих областях, как… В общем, такие области наверняка найдутся. Если поискать хорошо. Например Винницкая область. А значит все мы делали правильно. С самого начала. И нет причин что-то резко менять. Коней, ведь, на переправе не меняют. И украинских чиновников тоже. Не готова еще Украина к бездушному западному менеджменту. И либеральным правилам экономики. Все эти рынки земли не для нас. Мы 25 лет справлялись и без них и без этих ваших советчиков. Будут тут нам еще указывать, как своей страной управлять. Они потом уедут, а мы тут останемся. Так что лучше выбирать тех, кто нас никогда не бросит. И не только выбирать, но и защищать их. От происков западников из НАБУ, либералов от экономики и не православного антикоррупционного суда", – подытожил эксперт.