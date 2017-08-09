наверх
09.08.201712:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Польский рокер подал в отставку с поста главы "Укрзализныци"

    (обновлено: )76712
    Как сообщил премьер Владимир Гройсман, в среду Кабмин рассмотрит заявление Войцеха Бальчуна об увольнении. По словам Гройсмана, глава "Укрзализныци" принял это решение абсолютно самостоятельно.
    Глава Укрзализныци Войцех Бальчун
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Глава правления "Укрзализныци" Войцех Бальчун в среду, 9 августа, подал в отставку, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

    Войцех Балчун
    kurierkolejowy.eu
    Дело Бальчуна: избавится ли Кабмин от очередного "варяга"

    "Сегодня мы рассмотрим заявление Войцеха Бальчуна об увольнении. Он принял это решение абсолютно самостоятельно, я его решение уважаю. Могу отметить, что за этот год, кто бы что ни говорил, произошли в том числе и положительные изменения. Я хочу поблагодарить его за работу. Я понимаю, что он работал в достаточно сложных условиях, это чрезвычайно сложное предприятие", — заявил Гройсман.

    Также стало известно, что временно исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныци" станет первый заместитель министра инфраструктуры, глава набсовета УЗ Евгений Кравцов.

    А Кабмин объявит конкурс на поиск нового топ-менеджера предприятия.

    Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступает категорически против продления контракта с председателем правления ПАО "Укрзализныця" Войцехом Бальчуном. Контракт действующего главы "Уразализныци" закончился 5 июня. При этом, сам Бальчун заявлял, что готов управлять украинскими железными дорогами и дальше, если контракт ему продлят.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обыск в редакции "Страны"
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Парковка раздора. Киевляне вышли на протест
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Скорая в Китае. Архивное фото
    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае