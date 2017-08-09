Польский рокер подал в отставку с поста главы "Укрзализныци"

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Глава правления "Укрзализныци" Войцех Бальчун в среду, 9 августа, подал в отставку, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня мы рассмотрим заявление Войцеха Бальчуна об увольнении. Он принял это решение абсолютно самостоятельно, я его решение уважаю. Могу отметить, что за этот год, кто бы что ни говорил, произошли в том числе и положительные изменения. Я хочу поблагодарить его за работу. Я понимаю, что он работал в достаточно сложных условиях, это чрезвычайно сложное предприятие", — заявил Гройсман.

Также стало известно, что временно исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныци" станет первый заместитель министра инфраструктуры, глава набсовета УЗ Евгений Кравцов.

А Кабмин объявит конкурс на поиск нового топ-менеджера предприятия.

Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступает категорически против продления контракта с председателем правления ПАО "Укрзализныця" Войцехом Бальчуном. Контракт действующего главы "Уразализныци" закончился 5 июня. При этом, сам Бальчун заявлял, что готов управлять украинскими железными дорогами и дальше, если контракт ему продлят.