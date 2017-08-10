Бальчун и цена его ухода: кому платить?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Глава правления "Укрзализныци" Войцех Бальчун в среду, 9 августа, подал в отставку. На заседании Кабмина проголосовали за отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныци" стал первый заместитель министра инфраструктуры, глава набсовета УЗ Евгений Кравцов. А Кабмин объявит конкурс на поиск нового топ-менеджера предприятия.

У Бальчуна был давний конфликт с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, который откровенно добивался отставки поляка. В то же время, Бальчуна поддерживал премьер Владимир Гройсман, из уст которого звучали резкие заявления в отношении Омеляна.

По словам политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, за "Укрзализныцю" шла внутренняя, внутриполитическая война, предприятие фактически вывели из-под подчинения Мининфраструктуры, а управляло им напрямую правительство.

"Идет борьба двух групп влияния — группы "Народного фронт" и группы Гройсмана за этот достаточно ценный ресурс. В результате мы видим, что "Укрзализныцю" вчера обыскивали, наверное, раз пятый уже за год. Я просмотрел информацию и за последний год "Укрзализныцю" уже обыскивало и СБУ, и НАБУ, и ГПУ уже приходила в "Украинизацию" в марте. То есть там целый цикл такого кошмаренья "Укрзализныци" в рамках этой борьбы, мне кажется, происходит", – сообщал политолог.

Битва за миллиарды

Не обошлось в этом громком деле и без очень больших денег. Одной из причин отставки Бальчуна эксперты называют борьбу за миллиардные потоки "Укрзализныци". Компания – крупнейший грузовой перевозчик в стране, 85% всех грузов транспортируются по железной дороге.

Главная борьба за деньги "Укрзализныци" развернулась между братьями Дубневичами (депутаты от БПП) и представителями "Народного фронта", которые желали возвратить контроль над госпредприятием. Условно на стороне первых был Бальчун и Гройсман, а от "фронтовиков" – Владимир Омелян, которому, по сообщению ряда источников, удалось получить поддержку бывшего главы администрации президента Бориса Ложкина и депутата от БПП Игоря Кононенко (бизнес-партнер президента Порошенко).

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В целом же отставка Бальчуна стала предметом кулуарных договоренностей между представителями "БПП" и "Народного фронта", которые долгое время не могли поделить между собой бизнес-потоки. Дальнейшее пребывание Бальчуна на посту главы "Укрзализныци" могло развалить хрупкий союз двух фракций, партнеров по коалиции, в парламенте.

"Теперь все зависит от правительства"

Критически оценивает деятельность Бальчуна на своем посту политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Из Украины сбежал очередной приглашенный "реформатор". В этот раз — поляк Балчун, возглавлявший "Укрзализныцю". Что он сделал за год, имея зарплату более миллиона долларов? Ничего. Был обычным фунтом, прикрывающим коррупционные схемы власти. Отработал задачу — и сбежал. Достойный представитель эпохи победившего Майдана и революции гидности…", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

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А по мнению политического эксперта Сергея Быкова, Бальчун отказался "подписываться под те схемы, которые предлагал Омелян, и быть лояльным Омеляну, поэтому пошла стычка лбами, и западный профессионал, который пришел на работу на открытом конкурсе, в результате превращается в такого себе козла отпущения, если хотите, на которого вешают всех собак, все проблемы, хотя есть определенные положительные вещи, которых успел достичь Балчун".

"Я предполагаю с вероятностью 99,9%, что состоялся договорняк, и сейчас все будет зависеть от правительства, насколько снова будет проведен открытый конкурс и будет назначен снова независимый и эффективный менеджер, или "Укрзализныця" будет отдана на откуп министру инфраструктуры", – заявил Быков.