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    Аналитика и комментарии

    Бальчун и цена его ухода: кому платить?

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    Польский эксперимент: отставка Бальчуна (28)

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    В случае с отставкой Бальчуна во власти случился "договорняк" и сейчас все будет зависеть от Кабмина, проведут ли открытый прозрачный конкурс или отдадут "Укрзализныцю" под контроль нужным людям, отмечают эксперты.
    Войцех Бальчун
    УНИАН

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Глава правления "Укрзализныци" Войцех Бальчун в среду, 9 августа, подал в отставку. На заседании Кабмина проголосовали за отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныци" стал первый заместитель министра инфраструктуры, глава набсовета УЗ Евгений Кравцов. А Кабмин объявит конкурс на поиск нового топ-менеджера предприятия.

    Владимир Шульмейстер, экс-первый замминистра инфраструктуры Украины, директор программы Инфраструктура будущего Украинского института будущего
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Шульмейстер: подобных бальчунов увольняют, имея на них папку с компроматом

    У Бальчуна был давний конфликт с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, который откровенно добивался отставки поляка. В то же время, Бальчуна поддерживал премьер Владимир Гройсман, из уст которого звучали резкие заявления в отношении Омеляна.

    По словам политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, за "Укрзализныцю" шла внутренняя, внутриполитическая война, предприятие фактически вывели из-под подчинения Мининфраструктуры, а управляло им напрямую правительство.

    "Идет борьба двух групп влияния — группы "Народного фронт" и группы Гройсмана за этот достаточно ценный ресурс. В результате мы видим, что "Укрзализныцю" вчера обыскивали, наверное, раз пятый уже за год. Я просмотрел информацию и за последний год "Укрзализныцю" уже обыскивало и СБУ, и НАБУ, и ГПУ уже приходила в "Украинизацию" в марте. То есть там целый цикл такого кошмаренья "Укрзализныци" в рамках этой борьбы, мне кажется, происходит", – сообщал политолог.

    Битва за миллиарды

    Не обошлось в этом громком деле и без очень больших денег. Одной из причин отставки Бальчуна эксперты называют борьбу за миллиардные потоки "Укрзализныци". Компания – крупнейший грузовой перевозчик в стране, 85% всех грузов транспортируются по железной дороге.

    Главная борьба за деньги "Укрзализныци" развернулась между братьями Дубневичами (депутаты от БПП) и представителями "Народного фронта", которые желали возвратить контроль над госпредприятием. Условно на стороне первых был Бальчун и Гройсман, а от "фронтовиков" – Владимир Омелян, которому, по сообщению ряда источников, удалось получить поддержку бывшего главы администрации президента Бориса Ложкина и депутата от БПП Игоря Кононенко (бизнес-партнер президента Порошенко).

    Политический эксперт Сергей Быков
    Интернет-издание "Грушевского, 5"
    Отставка Бальчуна, обыски в "Страна.uа". Мнение Сергея Быкова

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    В целом же отставка Бальчуна стала предметом кулуарных договоренностей между представителями "БПП" и "Народного фронта", которые долгое время не могли поделить между собой бизнес-потоки. Дальнейшее пребывание Бальчуна на посту главы "Укрзализныци" могло развалить хрупкий союз двух фракций, партнеров по коалиции, в парламенте.

    "Теперь все зависит от правительства"

    Критически оценивает деятельность Бальчуна на своем посту политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    "Из Украины сбежал очередной приглашенный "реформатор". В этот раз — поляк Балчун, возглавлявший "Укрзализныцю". Что он сделал за год, имея зарплату более миллиона долларов? Ничего. Был обычным фунтом, прикрывающим коррупционные схемы власти. Отработал задачу — и сбежал. Достойный представитель эпохи победившего Майдана и революции гидности…", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

    Войцех Балчун
    kurierkolejowy.eu
    Эксперт: миссия Бальчуна как главы "Укрзализныци" не выполнена

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    А по мнению политического эксперта Сергея Быкова, Бальчун отказался "подписываться под те схемы, которые предлагал Омелян, и быть лояльным Омеляну, поэтому пошла стычка лбами, и западный профессионал, который пришел на работу на открытом конкурсе, в результате превращается в такого себе козла отпущения, если хотите, на которого вешают всех собак, все проблемы, хотя есть определенные положительные вещи, которых успел достичь Балчун".

    "Я предполагаю с вероятностью 99,9%, что состоялся договорняк, и сейчас все будет зависеть от правительства, насколько снова будет проведен открытый конкурс и будет назначен снова независимый и эффективный менеджер, или "Укрзализныця" будет отдана на откуп министру инфраструктуры", – заявил Быков.

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