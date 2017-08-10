Станчак вместо Бальчуна: польская пересменка в украинской власти

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

На фоне отставки главы "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна назначение гражданина Польши Павла Станчака на должность главы «Укртрансгаза» прошло достаточно незаметно. Официально новый польский экспат еще не стал главой украинской компании – его кандидатуру еще должно утвердить руководство "Нафтогаза".

Пока Станчак занимает пост технического директора – члена правления польской компании PGNiG Technologie S.A., которая занимается проектированием и строительством газопроводов.

Великий оптимизатор

"Укртрансгаз" – это государственное предприятие по поставке, транспортировке и хранению природного газа, которое объединяет все газотранспортные магистрали страны. В штате компании работают 28 тыс. человек (по данным 2009 года). Должность руководителя "Укртрансгаза" была вакантной с марта месяца, после того как "Нафтогаз" (материнская структура) уволил предыдущего главу правления Игоря Прокопива.

По мнению экспертов, основной целью назначения Станчака является оптимизация расходов госкомпании, в том числе, массовое сокращение персонала. В частности, планируется уволить 900 человек.

"Там сейчас планируются сокращения, предусматривающие, что "Нафтогаз Украины", его нынешнее руководство будет пытаться таким образом оставить людей, которые являются к ним лояльными, к нынешнему руководителю "Нафтогаза" и высвободить тех, кто не лояльны. Так всегда делалось раньше и при предыдущем президенте, и при различных премьерах. Это далеко не европейский подход к решению вопроса. Это первый момент, который, к сожалению, не очень хорош для работников "Укртрансгаза" сигнал", – заявил в эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По словам эксперта, Станчак у себя в Польше прославился в качестве оптимизатора, который смог сократить расходы при объединении несколько компаний в одну.

"Если говорить о роли, которую будет выполнять господин Станчак на своем посту в "Укртрансгаз", то надо понимать, чем он занимается в Польше сегодня.

На самом деле, несмотря на то, что "Нафтогаз Украины" утверждает, что PGNiG Technologie — это очень большая и мощная компания, как "Укртрансгаз", это не соответствует действительности, фактически откровенная ложь. Потому что "Укртрансгаз" можно сравнить с компанией Gaz-System, в которой, действительно, раньше когда-то работал Павел Станчак и можно сказать, что компания PGNiG Technologie — это одна из двадцати компаний, входящих в структуру аналога польского "Нафтогаз". PGNiG Technologie занимает фактически последнюю строчку в значимости.

Более того, она была сформирована буквально пять лет назад. Это было объединение четырех отдельных предприятий и Станчак фактически там исполнил роль такого чистильщика, то есть он фактически уволил более 500 человек, его задача была провести оптимизацию. Там почти 400 работников судятся, им не выплатили средства, которые были обещаны, их бросили, грубо говоря", — отметил эксперт.

В украинских интересах?

Вторым серьезным моментом является страна происхождения экспата. Польша активно конкурирует с Украиной за газотранспортные потоки, поэтому превращение нашей ГТС в груду металлолома будет очень на руку нынешним работодателям пана Станчака.

"Надо понимать, что мы допускаем представителя иностранного государства, по большому счету, не просто к коммерческой тайне "Укртрансгаза", "Нафтогаза", а к тайне уровня национальной безопасности, государственной безопасности, то есть, это подземные хранилища и транзит магистрального газопровода природного газа.

И в этом вопросе надо понимать, что сегодня Польша и Украина являются конкурентами, то есть каждый из нас борется за сохранение транзита через свои газовые сети. Украина, как мы знаем, может оказаться в ситуации, когда в рамках "Северного потока-2" будет построен газопровод, и будет построен турецкий поток, и у нас упадет транзит газа, и в этом плане я не думаю, что представитель Польши будет отстаивать интересы Украины, он будет отстаивать интересы, скорее, своей родины Польши", — заявил Корольчук.

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P.S. Пока материал готовился к публикации, стало известно, что еще один польский экспат, глава "Укравтодора" Славомир Новак, получает зарплату на 900% больше той, которая оговаривалась. В частности, надбавка за интенсивность труда поляка составила 300% должностного оклада; надбавка за выполнение особо важной работы – еще 300% должностного оклада и премия – еще плюс 300% оклада.

"С учетом того, что в Польше министр транспорта Новак получал 3 тысячи долларов (около 80 тысяч гривень) и вряд ли приехал бы в Украину на меньшую зарплату, получается, что как минимум в январе–феврале – за счет надбавки в 900% – получал по 700 тысяч гривень!", — сообщил журналист Сергей Мальнев на своей странице в Facebook, обнародовав документ.