Блинов: без отчета Бальчуна и "Укрзализныци" мы опять наступим на грабли

РИА Новости Украина

Часто случается, что крутые изменения в госменеджменте происходят не в силу того, что кто-то не выполнил условия контракта, в частности KPI. Когда есть политический запрос (а Балчун очевидно побил горшки не только с профильным министром), дальше достаточно, чтобы случилась громкая история, пишет на своей странице в Facebook экономический эксперт, шеф-редактор Радио "Вести" Андрей Блинов.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Блинов

Лучше с обычными людьми, продолжил он, ведь "не могут же жаловаться высокопоставленные члены партии и правительства на революцию. Революционная совесть не позволяет. Точнее не позволяла. На сей раз жалоба вспотевшего вице-премьера Климпуш-Цинцадзе легла на благодатную политическую почву".

"И тут самое время обратиться к теме ответственности за назначения. Процедурной, не политической. Как я уже писал, у нас некогда высокопоставленное жюри назначило главой ГФС Романа Насирова, который позднее оказался коррупционером. Точнее подозревается в коррупции – судебного приговора ведь нет, а есть "сотрудничество со следствием". Никто из членов конкурсной комиссии так и не пояснил, какие KPI не выполнил Насиров и почему они отобрали именно его", – отметил эксперт.

Он проанализировал, кто назначил Балчуна в апреле 2016-го.

"Пять министров – Степан Кубів, Александр Данилюк, Ігор Насалик и Тарас Кутовий. Также в комиссию вошёл Владимир Омелян, который сначала очень поддерживал, а когда его интересы не учли – начал обвинять польскую команду во всех грехах. Еще пятёрка "экспертов", а точнее – кредиторов: глава украинского представительства ЕБРР Шевки Аджунер (помогает закупать подвижной состав), директор Всемирного банка по Украине Чимяо Фан (финансирование общих инфраструктурных проектов), менеджер Международной финансовой корпорации Руфат Алимарданов (финансирование коммерческих проектов на ж.д. транспорте), бизнес-омбудсмен Algirdas Gediminas Šemeta и президент Киевской школы экономики Джордж Логуш", – перечислил Блинов.

Публикация Андрея Блинова в Facebook

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Эксперт напомнил, что "Укрзализныця" – это публичное акционерное общество.

"Источники говорят, что Войцех Бальчун не планирует возвращаться и публично отчитаться о выполнении KPI, но кто-то же должен сказать, что было выполнено/что нет, дабы новый конкурс не стал очередными граблями. В противном случае давайте честно говорить о политических или пиар-назначениях и не играть в good corporate governance", – призвал Андрей Блинов.