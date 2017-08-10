Отставка Бальчуна, обыски в "Страна.uа". Мнение Сергея Быкова

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Глава "Укрзализныци" Войцех Балчун написал заявление об отставке. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

Он подчеркнул, что Балчун принял решение совершенно самостоятельно, а причиной отставки являются личные обстоятельства. Также Гройсман считает, что за время его работы "в достаточно тяжелых условиях" в "Укрзализныце" произошли и положительные изменения.

Новым временно исполняющим обязанности главы "Укрзализныци" был назначен первый замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов.

Утром 9 августа в офисе "Страна.uа" следователи СБУ провели новые обыски. Также обыски проходили в квартирах двух журналистов издания.

Разрешение на эти следственные действия предоставил Печерский райсуд Киева. Обыски провели в рамках производства о "разглашении государственной тайны".

Стоит напомнит, что первого августа в СМИ сообщалось, что СБУ обнаружила на флешке, изъятой у главного редактора издания Игоря Гужвы, секретную информацию Министерства обороны. Сам Гужва опроверг эту информацию.

Ключевые события среды, 9 августа, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический эксперт Сергей Быков.

О ПРОДАЖЕ ГОСИМУЩЕСТВА УКРАИНЫ

Аренда и продажа государственного имущества будет осуществляться через электронные тендеры на площадке госзакупок ProZorro. По вашему мнению, реализация этого проекта может быть успешной?

– Касательно имущества и тех предприятий, в первую очередь, которые Фондом госимущества были выставлены в списке на приватизацию на 2017 год, в него включен также и известный ОПЗ, однако мы сегодня видим, что нет у государства фактических каких-то активностей по хотя бы обеспечению частной собственности.

Без обеспечения частной собственности, гарантий частной собственности, её неприкосновенности, нельзя говорить о привлечении какого-то существенного инвестора. То, что мы наблюдаем сегодня относительно рейдерства как недвижимого имущества, так и предприятий.

Вот такой банальный пример: человек может ложиться спать в собственной квартире, а проснуться утром, открыть реестр и узнать, что он к этой квартире больше не имеет никакого отношения. Это как раз то, что связано непосредственно с рядовыми гражданами. А что касается юридических лиц, ситуация также достаточно трагична, поскольку в том же реестре прав на недвижимое имущество, также и предприятия лишаются своей собственности, и более того, собственники предприятий меняются в течение одной ночи.

Вопрос, как на это будет реагировать государство и предложит ли оно действенные механизмы? Сейчас в Минюсте начинает работу антирейдерская комиссия, я надеюсь, что она с этой функцией все-таки справиться.

То есть вы считаете, что можно преодолеть эту проблему. Просто сегодня существуют сервисы, которые помогают контролировать это — OpenDataBot и т.д…

– Да не нужен никакой OpenDataBot. Я, конечно, являюсь сторонником того, чтобы общественность имела возможность контроля, максимального контроля, но я не считаю, что общественные организации должны дублировать те сервисы, которые предоставляет государство.

У нас ведь есть открытый реестр юридических лиц, у нас фактически открытый реестр относительно имущества, и на сайтах государственных органов каждый украинский гражданин, да и не только каждый украинский гражданин, любой пользователь интернета, может открыть реестр и посмотреть, кому что принадлежит, какие суммы, какое имущество и так далее.

То есть пока не будет улажен этот вопрос, проблема контроля и слежения, нельзя говорить об успешной реализации продажи крупных предприятий, поэтому, например, и ОПЗ с 2015 года не могут продать…

– С ОПЗ, на самом деле, ситуация несколько более глубинная, нежели просто гарантия частной собственности. Сегодня основная статья долгов ОПЗ — это долги перед энергокомпаниями за энергоресурсы, поскольку 90% себестоимости продукции, производимой ОПЗ, составляют как раз затраты на энергоресурсы, затраты на газ.

И сегодня есть необходимость привлечь инвестора, который сможет обеспечить полноценное функционирование данного завода, поскольку это единственное в Украине предприятие по перевалке минеральных удобрений и химической промышленности. То есть это стратегическое предприятие. Но потенциальному инвестору будет нужно погасить эти долги.

ОБ ОТСТАВКЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ "УКРЗАЛИЗНЫЦИ" ВОЙЦЕХА БАЛЧУНА

Войцех Балчун, уже бывший глава "Укрзализныци", написал заявление об отставке. И.о. главы "Укрзализныци" назначили первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова. Что думаете об этой ситуации?

Украинское фото Глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун

— На самом деле ситуация достаточно глубинная для того, чтобы просто сказать победил Омелян этого плохого поляка, парашютиста и т.д. и т.п.

Буквально через две недели после назначения господина Балчуна на руководящую позицию в "Укрзализныцю", напомню, что он был назначен по абсолютно прозрачному конкурсу, вероятно, произошли определенные дискуссии между руководителем "Укрзализныци" и министром инфраструктуры, к которому "Укрзализныця" находилась в прямом подчинении.

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Вероятно, шли разговоры об определенных коррупционных схемах и о разделении потоков.

Как мы знаем, у "Укрзализныци" есть достаточно существенные проблемы все еще относительно подвижного состава, относительно тех денег, которые ходят внутри системы, однако не учитываются и, вероятно, как я понимаю, Войцех Балчун отказался сотрудничать с министром инфраструктуры и, более того, он инициировал переподчинение "Укрзализныци" от Министерства инфраструктуры напрямую к Кабмину.

Поскольку Балчун прекрасно понимает: для премьера Гройсмана тема инфраструктуры и, в первую очередь, железных дорог — наравне с автомобильными дорогами, наравне с водным транспортом — является приоритетом. Это то, что он записал в ключевые маркеры для себя в среднесрочный план действий правительства. И Владимир Гройсман поддержал идею Балчуна, в связи с чем и было принято постановление Кабмина об изменении устава "Укрзализныци", и вроде бы как "Укрзализныця" перешла в прямое подчинение Кабмину.

Разумеется, Омелян не захотел терять контроль над таким важным для него предприятием. Более того, тот человек, который сегодня назначен, Евгений Кравцов, первый зам, это ключевое — это первый замминистра инфраструктуры.

После того как Омелян обжаловал в суде первой инстанции в киевском админсуде постановление Кабмина, то есть он фактически министр инфраструктуры, министр того направления, которое ключевое для премьера, пошел против премьера. Это создает конфронтацию внутри правительства, и он добился победы в первой инстанции.

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Сегодня Минюст и аппарат Кабмина готовят апелляцию на данное решение, но Балчун подал в отставку. При этом он подал в отставку, не пребывая сейчас в Украине, он сейчас находится, насколько я помню, в Японии в командировке, и таким образом, поскольку Балчун отказался, насколько я понимаю, подписываться под те схемы, которые предлагал Омелян, и быть лояльным Омеляну, поэтому пошла стычка лбами, и западный профессионал, который пришел на работу на открытом конкурсе, в результате превращается в такого себе козла отпущения, если хотите, на которого вешают всех собак, все проблемы, хотя есть определенные положительные вещи, которых успел достичь Балчун.

Нельзя говорить о том, что он сделал все, что планировалось. Однако существенная работа была выполнена и, более того, сегодня "Укрзализныця" является уже доходным предприятием, а не дотационным, как это было ранее, даже при руководстве "Укрзализныцей" назначенным сегодня временным исполняющим обязанности Евгением Кравцовым.

В этом году не было того количества погашения финансовых обязательств, поэтому мы вышли в плюс.

— Я абсолютно согласен с нардепом Андреем Вадатурским. Он сегодня как раз написал пост на эту тему относительно того, что Балчун должен, пускай и не пребывая на территории Украины, пускай, в Польше, выступить с открытым заявлением, дать публичный отчет о своей деятельности и рассказать о всей той подноготной, которая стояла за так называемым добровольным уходом.

Поскольку я, например, не представляю, каким образом человек, который работает на позиции, вдруг ни с того, ни с сего у него появляется желание покинуть данный пост без объяснения каких-либо причин, ссылаясь на личные причины.

Я предполагаю с вероятностью 99,9%, что состоялся договорняк, и сейчас все будет зависеть от правительства, насколько снова будет проведен открытый конкурс и будет назначен снова независимый и эффективный менеджер, или "Укрзализныця" будет отдана на откуп министру инфраструктуры.

ОБ ОБЫСКАХ В ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИИ "СТРАНА.UA"

СБУ провела обыски в офисе интернет-издания "Страна.ua" в рамках уголовного производства по статье о разглашении гостайны. Как это расценивать?

Фото со страницы Елены Лукаш в Facebook Обыски в издании "Страны" 9 августа

— Мы на самом деле наблюдаем уже довольно продолжительную акцию по давлению на ряд СМИ. То есть мы помним события вокруг газеты "Вести", мы помним события вокруг "Радио Вести", мы помним события, когда были обыски непосредственно в офисе "Страна.ua" и задержание их главреда Игоря Гужвы.

Но то, что происходит сегодня… то есть, сегодня — это обыски у рядовых журналистов, у рядовых сотрудников СМИ. И тем более, по какой статье? Разглашение государственной тайны. А какое журналисты имеют отношение к государственной тайне? Если они располагают конфиденциальной информацией, вопрос — кто им разгласил эту информацию? Может, обыски надо проводить не у них? Может, обыски надо проводить у тех или иных чиновников, которые располагают этой государственной тайной?

На самом деле, это грубая ошибка власти, это грубая ошибка власти по давлению на СМИ, которые являются неугодными, которые предоставляют альтернативную точку зрения.

Поскольку, если власть создает так называемое оранжерейное информационное поле, или "мандариновое" информационное поле, то есть очень такое сладкое, лояльное… в результате, власть теряет свою легитимность, поскольку общество попадает в информационный вакуум, когда они получают только одну точку зрения. В результате, общество прекращает доверять этой информации. В результате, оно прекращает воспринимать эту информацию.

И самое главное, третий результат — оно начинает подозревать каждого представителя власти в том, что оно что-то скрывает, что-то не договаривает, потому что в противном случае был бы плюрализм мнений.

Поэтому власть в том случае, если она прагматична, она поддерживает свободу слова, она поддерживает плюрализм мнений, поскольку не каждая легальная власть легитимна.

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Может, речь идет не о давлении на СМИ, а о давлении на конечного бенефициара? Кто стоит за тем или иным изданием?

— Относительно бенефициаров СМИ. В Украине отсутствуют СМИ, которые не принадлежат никому. У нас все СМИ — дотационные, у нас нет на самом деле ни одного крупного СМИ, которое генерировало бы прибыль. То есть то, в чем украинское информационное поле отличается от западного информационного поля.

Там СМИ — это бизнес, они делают качественные материалы, потому что они распространяют их по платной подписке, так или иначе. Берем тот же "Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост" — они распространяются по платной подписке. Это не те издания, которые даже в Интернете полностью бесплатны. В Интернете у них тоже платная подписка.

Что касается телевидения и радиовещания, во всех цивилизованных странах, в странах развитой демократии, обычные рядовые граждане платят налог на телевизор, или налог на радио, который как раз и идет в доходную часть этих компаний. Но это так в Европе.

В Украине ситуация прямо противоположна. Журналисты работают, разрабатывают материалы, нарабатывают материалы, публикуют их. Это качественные материалы, к ним нельзя придраться, это не какая-то "джинса", это конкретная работа журналистов. И за это их пытаться наказывать… глупо.

О РЕФОРМЕ МЕДИЦИНЫ

Почему мы до сих пор не можем назначить министра здравоохранения?

— Госпожа Супрун находится в очень отличной позиции, поскольку за нее вроде бы как и не голосовали и за нее не проголосуют. Если ее сейчас рекомендовать и готовить представление на назначение министра здравоохранения, за нее парламент просто не проголосует, не найдется тех 226 парламентариев.

Но, с другой стороны, и назначить кого-то другого сегодня политического консенсуса нет. Элиты не едины, особенно те представители элит, которые имеют интересы в фармацевтическом бизнесе.

К сожалению, когда Квиташвили возглавлял Министерство здравоохранения, он отдал на откуп свое министерство так называемому институту смотрящих, и те люди, которые не были сотрудниками министерства, а были членами парламента, не будем называть фамилий, они согласовывали людей не только на начальников департаментов, на главных специалистов в МОЗ, а министру только давали на подпись, чтобы он заверил. Квиташвили как раз породил и не создал ни одного препятствия развитию коррупции в МОЗ.

Именно из-за Квиташвили мы наблюдаем те негативные тенденции, которые сегодня приводят к закупке препаратов с 400% маржи.

Заместитель министра здравоохранения Оксана Сивак оставляет свой пост из-за потери взаимного доверия в команде. Это как раз та самая борьба с институтом наблюдателей?

– Здесь мы, скорее, имеем дело с утратой легитимности руководства МОЗ. Легальность не обязательно значит легитимность.

Легитимность – это, скорее, синоним не законности, а синоним согласия и договоренности, что происходят такие-то действия, происходят такое-то соотношение интересов пациентов, сотрудников системы здравоохранения, я имею в виду врачей, медицинский персонал, профсоюзы и т.д., и фармацевтов, и т.д. И, видимо, эта легитимность сегодня утрачена и, вероятно, вполне этим и объясняется уход зама.

У нас есть реформа здравоохранения в принципе в Украине? По вашему мнению, решится вопрос банально с запуском этой реформы или нет?

– Я не верю в возможность нахождения политического консенсуса, чтобы голосовать медицинскую реформу во втором чтении в том виде, в котором она представлена сегодня, поскольку это существенно ударит не только по сотрудникам скорой помощи или по оплате определенных медицинских услуг. Это ударит по рядовым гражданам Украины.

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Что я выделяю одним из ключевых элементов этой реформы? Это ликвидация докторов скорой помощи и переход на американскую систему фактической доставки пациентов в универсальную больницу. Но в Украине нет универсальных больниц. Необходимо сначала вливать колоссальные средства в строительства универсальных больниц.

Что такое универсальная больница? Это где могут и пластырь наклеить, если вы ножку поранили, и в то же самое время могут сделать операцию на сердце. В Украине таких больниц единицы. В Киеве их присутствует две на целый город Киев. А что говорить об отдаленных районах?

Ранее политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявлял, что на кону не кресло Балчуна, а приватизация железной дороги.

Напомним, в эфире радиостанции Голос Столицы директор института информационного общества Ярослав Павловский заявил, что четкую характеристику действиям холдинга "Страна.uа" можно будет давать только после решения суда.