Отставка Бальчуна: борьба с коррупцией или война за потоки?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Сезон отпусков стал для президентского окружения идеальной возможностью "отжать" чужой бизнес с помощью государственных силовых структур.

Попытки отжима трактуются, как борьба с коррупцией. В результате таких атак олигархи становятся более податливей. Однако в борьбе за активы "Укрзализныци" люди из БПП нашли достойных противников в виде "заклятых друзей" из "Народного фронта", которые контролируют значительную часть силового блока государства.

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Борьба за миллиарды "Укрзализныци"

Наиболее острое противостояние развернулось за бизнес-потоки "Укрзализныци". Компания является крупнейшим грузовым перевозчиком в стране, поскольку 85% всех грузов транспортируются по железной дороге.

Составы "УЗ" ежедневно перевозят 1,2 млн тонн грузов. Несмотря на то, что после Майдана объемы перевозок сократились на 30%, эта отрасль остается наиболее перспективной для коррупционного бизнеса.

Основная борьба за бизнес-потоки "УЗ" ведется между братьями Дубневичами (депутаты от БПП) и представителями "Народного фронта", которые хотят возвратить контроль над госпредприятием. На стороне первых выступил глава "Укрзализници" Войцех Бальчун, а также премьер-министр Владимир Гройсман.

Главной ударной силой "фронтовиков" является министр инфраструктуры Владимир Омелян. По данным СМИ, ему удалось заручиться поддержкой бывшего главы администрации президента Бориса Ложкина и депутата от БПП Игоря Кононенко (бизнес-партнер Порошенко).



"После получения братьями Дубневичами мандатов нардепов в 2014 году компания "КРТ" начинает единолично выигрывать тендеры "УЗ" на поставку специальных скреплений железнодорожных путей. Если в 2012 году компания "КРТ" имела "чистых" продаж на сумму более чем 700 млн грн., то в 2013-м (когда железную дорогу окончательно захватили так называемые "донецкие" группировки) продажи компании упали почти вдвое. А сразу после победы на выборах в 2014 году "Блока Петра Порошенко" компания братьев Дубневичей нарастила продажи на полмиллиарда гривен, а в 2015-м — уже на 1,2 миллиарда. Похоже, пока Дубневичи прикрыты крепкой политической крышей, их бизнес на "Укрзализныце" будет только процветать", — отмечается в журналистском расследовании телеканала "24".

По данным журналистов, "КРТ" проходит по делам о фиктивном предпринимательстве, уклонению от уплаты налогов и нецелевом использовании бюджетных средств.

Возвышении братьев Дубневичей вызвало недовольство как у фронтовиков, так и части президентского окружения, которые выступили фрондой относительно планов премьер-министра Гройсмана поставить своих людей на "УЗ", в "Укрпочту", Администрацию морских портов. Предметом этого противостояния стал глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун.



"Варяги" как ширма коррупции

Увы, но как показала практика, иностранные "варяги" никак не спасают государственную компанию от коррупции и массовых хищений, скорее наоборот, становятся удачным прикрытием воровства и козлом отпущения дальнейших неудач в реформировании.

Бальчун и не собирался вникать в работу "УЗ", за год работы он не овладел ни украинским, ни русским языком, на заседании Кабмина выступал через переводчика. Большую часть рабочего времени он отсутствовал в Украине, предпочитая выступать за рубежом гитаристом в составе своей рок-группы.

Единственным существенным отличием "варяга" от предыдущих руководителей стала его космическая зарплата — почти полмиллиона гривен в месяц. Высокое жалование не предотвратило коррупцию. Бальчуна на мероприятиях регулярно сопровождали братья Дубневичи и другие бизнесмены, заинтересованные в госзаказах.

Попытка "фронтовиков" перейти в контратаку вначале закончилась провалом. Критика Бальчуна со стороны Омеляна не получила должной поддержки со стороны Гройсмана.

Наоборот, министр сам напоролся на критику премьера. Вскоре Кабинет министров в нарушение процедур отобрал "Укрзализныцю" из-под контроля Мининфраструктуры и передал его Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ). По мнению Омеляна, это было сделано с целью оставить на "УЗ" все старые коррупционные схемы. Борьба министра Омеляна за "Укрзализныцю" в конце-концов закончилась его победой.

Суд признал незаконным решение КМУ о передаче ПАО "Укрзализныця" из подчинения Мининфраструктуры. А 9 августа Кабинет министров принял отставку Бальчуна.



"Сегодня мы рассмотрим заявление Войцеха Бальчуна об увольнении. Он принял это решение абсолютно самостоятельно, я его решение уважаю. Могу отметить, что за этот год, кто бы что ни говорил, произошли в том числе и положительные изменения. Я хочу поблагодарить его за работу. Я понимаю, что он работал в достаточно сложных условиях, это чрезвычайно сложное предприятие", — заявил Гройсман.

Также стало известно, что временно исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныци" станет первый заместитель министра инфраструктуры, глава набсовета УЗ Евгений Кравцов. А Кабмин объявит конкурс на поиск нового топ-менеджера предприятия.

Отставка Бальчуна стала предметом кулуарных договоренностей между представителями "БПП" и "Народного фронта", которые долгое время не могли поделить между собой бизнес-потоки. Дальнейшее пребывание Бальчуна на своем посту угрожало развалить хрупкий союз двух фракций в парламенте.



Выгодная сделка Украинское фото Молчи, грусть, молчи. Бальчун провел пресс-конференцию и ответил на критику

Что послужило причиной отставки понять пока сложно. Сам Бальчун заявил, что он уходил по семейным обстоятельствам. Мол, родным сложно переносить его долгое пребывание за границей.

Не исключено, что предметом торга был ценный актив в виде "конфискованных" 1000 железнодорожных полувагонов общей стоимостью 40 млн. долларов, которые были отобраны у компании ТОВ "Юнисон груп", которая якобы принадлежит экс-министру доходов и сборов Александру Клименко. Конфискация может быть эдаким выкупом Дубневичам за отставку Бальчуна и гарантию сохранения старых бизнес-схем.

Эксперты скептично относятся к последствиям отставки, считая, что коррупция в "УЗ" после ухода Бальчуна останется на прежнем уровне.



"Уход главы УЗ консервирует нынешнюю ситуацию с закупками. Это значит, что Центр обеспечения производства во главе с Виталием Цвигуном продолжит заниматься тем, чем и ранее. У кого-то есть сомнения, что новый тендер на 90 тыс. т ДТ выиграет кто-то кроме "Трейд Коммодити"?", — сообщил на своей странице в Facebook энергетический эксперт Сергей Куюн.