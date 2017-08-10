Эксперт: миссия Бальчуна как главы "Укрзализныци" не выполнена

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Глава "Укрзализныци" Войцех Балчун написал заявление об отставке. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

Позже свой уход подтвердил и сам Балчун в соцсети. О причинах отставки он ничего не написал, однако отметил: "Мы стабилизировали компанию, улучшили все экономические показатели, подготовили пятилетнюю стратегию, восстановили репутацию компании на международной арене, вернулись на путь инвестиций, запустили новые пассажирские сообщения".

Балчун также написал, что за время его руководства в "Укрзализныце", ему удалось увеличить чистую прибыль компании до 122,5 миллиона гривен, уменьшить кредитный портфель на 15%, увеличить грузооборот и объем транзитных перевозок.

По словам Гройсмана, Балчун принял решение об увольнении самостоятельно, а причиной отставки являются личные обстоятельства. Также премьер-министр заявил, что временно исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныци" станет первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов.

Перестановки в "Укрзализныце" и их причины прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

(публикуется на языке оригинала)

Як ви вважаєте, чому Войцех Балчун вирішив піти у відставку?

— Ви знаєте, якщо перефразовувати те, з чого ви почали, то місія закінчена, але місія не виконана. Тому можна говорити, що та хвиля критики, яка постійно падала на керівництво залізниці і Войцеха Балчуна, вона і призвела до логічної крапки.

Говорити про причини особисті я б тут не хотів, це питання безпосередньо до пана Балчуна, але однозначно було помітно, що останнім часом до критики залізниці від вантажовідправників, від Мінінфраструктури додався просто вал критики і з боку пасажирів, в тому числі, з абсолютно різним статусом.

Ми бачили, що навіть очільники Кабміну, які спробували на собі сервіс "Укрзалізниці", одразу просто зрозуміли, можливо, це і стало головною причиною відставки. Хоча, в принципі, якщо говорити коротко, то Балчун не впорався з цим кредитом довіри, який він отримав, і з тим масивом завдань, який стояв перед компанією, на жаль, результатів немає.

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В принципі, в заслугу можна поставити, можливо, міжнародне пасажирське сполучення. А всі інші показники, там є дуже багато питань, навіть стабілізація фінансового становища, але питання, якою ціною. Ціною практично заморожування інвестицій, які, на жаль, не були здійснені в силу різних причин.

Тоді як саме це, нові вагони, нова якість перевезень як вантажних, так і залізничних потрібна клієнтам "Укрзалізниці", і саме це є головним показником будь-якого керівника "Укрзалізниці".

Чи не почуємо ми риторику, що це була спроба опору старої системи новим прогресивним віянням і намагання зробити "Укрзалізницю" кращою?

– Я не знаю, які будуть подальші інтриги, яка буде подальша логіка заяв і з боку Балчуна, і з боку членів правління. Те, що можна констатувати – він мав безпрецедентну підтримку на рівні Кабміну, на рівні особисто прем’єра Володимира Гройсмана, тому говорити, що йому не дала спрацювати система, мені здається, було б не об’єктивно.

Так, дійсно, було дуже багато питань у взаємовідносинах з Мінінфраструктури, але після того, як "Укрзалізниця" де-юре була передана в підпорядкування Мінекономіки, а де-факто напряму контролювалась Кабміном України, то говорити про те, що тобі не дали – це було б точно не об’єктивно.

Яка подальша доля вакантного крісла? Євген Кравцов може посісти цю посаду?

– Пан Кравцов вже був в ранзі виконуючого обов’язки голови тодішнього генерального директора "Укрзалізниці". Зараз наскільки це рішення є тимчасовим, наскільки воно є постійним, залежить від цілого ряду чинників як політичних, так і юридичних.

Я можу нагадати, що один із конкурсів "Укрзалізниці" був просто заблокований в судах і не факт, що цього разу буде краще. Але все-таки цього разу я сподіваюсь, що в Кабміна буде достатньо повноважень і політичної волі для того, щоби провести незалежний конкурс.

Якщо говорити про ті завдання, які будуть, власне, потрібно зробити те, що потрібно було зробити пану Балчуну рік тому – затвердити стратегію розвитку компанії для того, щоб було зрозуміло, куди вона йде, як в короткій перспективі двох-трьох років, так і в перспективі подальших, більш довгих періодів, таких, як п’ять-сім років.

На жаль, ми зараз маємо тільки драфт, тобто не затверджений документ, який не пройшов фінальну стадію – стадію узгодження на рівні міністерств і Кабміну. Це потрібно зробити в першу чергу, оскільки той набір проблем, який наразі є в "Укрзалізниці", вимагає дуже швидкої і дуже правильної, адекватної реакції. Я сподіваюсь, що вона зрештою буде отримана.

Що в документі не так?

– По-перше, повна версія наразі не є доступною для публічного доступу. Є тільки коротка версія у формі презентації, а це така вишенька на торті. Дуже складно уявити, це по-перше.

По-друге, потрібна обов’язково думка суміжних міністерств і відомств, зокрема, Мінекономіки, зокрема, Мінфіну на цілу низку галузевих питань, які мають надзвичайно великий вплив: це скільки податків має платити компанія, чи має вона платити їх взагалі в тих обсягах, які є, чи буде залізниця працювати на підтримку національної економіки, чи це буде самостійний центр доходів для держави. Всі питання вимагають гарної, фахової, професійної дискусії.

На жаль, навіть на рівні спостережної ради її проведено не було, принаймні, не було ніяких публічних заяв з цього приводу. Тому, я вважаю, що це завдання номер один – зрозуміти, куди і як буде рухатись компанія.

На вашу думку, є фахівці, які могли би цю роботу провести?

– Я не хотів би говорити про персоналії, я не хочу, щоби це мало якісь фактори впливу на конкурс, але, безумовно, ці люди є в країні, це по-перше. По-друге, я ще раз повторюсь, що той рівень проблем, який на сьогодні є в компанії, він вимагає надзвичайно швидкої і оперативної реакції. Тому тут немає часу дуже довго розтягувати і думати.

Напомним, транспортный аналитик Максим Гардус заявил, что если в "Укрзализныце" уволить одного коррупционера, то посыплется вся конструкция.

Ранее политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявлял, что на кону не кресло Балчуна, а приватизация железной дороги.