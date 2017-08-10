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10.08.201712:30
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    Точка зрения

    Эксперт: миссия Бальчуна как главы "Укрзализныци" не выполнена

    Тема:

    Польский эксперимент: отставка Бальчуна (20)

    (обновлено: )46
    Набор проблем, который накопился в "Укрзализныце", требует чрезвычайно быстрой и оперативной реакции, думать времени уже не осталось, убежден эксперт Сергей Вовк.
    Войцех Балчун
    kurierkolejowy.eu

    РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

    Глава "Укрзализныци" Войцех Балчун написал заявление об отставке. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

    Позже свой уход подтвердил и сам Балчун в соцсети. О причинах отставки он ничего не написал, однако отметил: "Мы стабилизировали компанию, улучшили все экономические показатели, подготовили пятилетнюю стратегию, восстановили репутацию компании на международной арене, вернулись на путь инвестиций, запустили новые пассажирские сообщения".

    Войцех Бальчун
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
    Отставка Бальчуна: борьба с коррупцией или война за потоки?

    Балчун также написал, что за время его руководства в "Укрзализныце", ему удалось увеличить чистую прибыль компании до 122,5 миллиона гривен, уменьшить кредитный портфель на 15%, увеличить грузооборот и объем транзитных перевозок.

    По словам Гройсмана, Балчун принял решение об увольнении самостоятельно, а причиной отставки являются личные обстоятельства. Также премьер-министр заявил, что временно исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныци" станет первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов.

    Перестановки в "Укрзализныце" и их причины прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

    (публикуется на языке оригинала)

    Як ви вважаєте, чому Войцех Балчун вирішив піти у відставку?

    — Ви знаєте, якщо перефразовувати те, з чого ви почали, то місія закінчена, але місія не виконана. Тому можна говорити, що та хвиля критики, яка постійно падала на керівництво залізниці і Войцеха Балчуна, вона і призвела до логічної крапки.

    Говорити про причини особисті я б тут не хотів, це питання безпосередньо до пана Балчуна, але однозначно було помітно, що останнім часом до критики залізниці від вантажовідправників, від Мінінфраструктури додався просто вал критики і з боку пасажирів, в тому числі, з абсолютно різним статусом.

    Ми бачили, що навіть очільники Кабміну, які спробували на собі сервіс "Укрзалізниці", одразу просто зрозуміли, можливо, це і стало головною причиною відставки. Хоча, в принципі, якщо говорити коротко, то Балчун не впорався з цим кредитом довіри, який він отримав, і з тим масивом завдань, який стояв перед компанією, на жаль, результатів немає.

    Максим Гардус
    Голос Столицы
    В коррупционных схемах "Укрзализныци" участвуют все - эксперт

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    В принципі, в заслугу можна поставити, можливо, міжнародне пасажирське сполучення. А всі інші показники, там є дуже багато питань, навіть стабілізація фінансового становища, але питання, якою ціною. Ціною практично заморожування інвестицій, які, на жаль, не були здійснені в силу різних причин.

    Тоді як саме це, нові вагони, нова якість перевезень як вантажних, так і залізничних потрібна клієнтам "Укрзалізниці", і саме це є головним показником будь-якого керівника "Укрзалізниці".

    Чи не почуємо ми риторику, що це була спроба опору старої системи новим прогресивним віянням і намагання зробити "Укрзалізницю" кращою?

    – Я не знаю, які будуть подальші інтриги, яка буде подальша логіка заяв і з боку Балчуна, і з боку членів правління. Те, що можна констатувати – він мав безпрецедентну підтримку на рівні Кабміну, на рівні особисто прем’єра Володимира Гройсмана, тому говорити, що йому не дала спрацювати система, мені здається, було б не об’єктивно.

    Так, дійсно, було дуже багато питань у взаємовідносинах з Мінінфраструктури, але після того, як "Укрзалізниця" де-юре була передана в підпорядкування Мінекономіки, а де-факто напряму контролювалась Кабміном України, то говорити про те, що тобі не дали – це було б точно не об’єктивно.

    Яка подальша доля вакантного крісла? Євген Кравцов може посісти цю посаду?

    – Пан Кравцов вже був в ранзі виконуючого обов’язки голови тодішнього генерального директора "Укрзалізниці". Зараз наскільки це рішення є тимчасовим, наскільки воно є постійним, залежить від цілого ряду чинників як політичних, так і юридичних.

    Бортник о схеме запланированной приватизации Укрзализныци
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    Эксперт о схеме запланированной приватизации "Укрзализныци"

    Я можу нагадати, що один із конкурсів "Укрзалізниці" був просто заблокований в судах і не факт, що цього разу буде краще. Але все-таки цього разу я сподіваюсь, що в Кабміна буде достатньо повноважень і політичної волі для того, щоби провести незалежний конкурс.

    Якщо говорити про ті завдання, які будуть, власне, потрібно зробити те, що потрібно було зробити пану Балчуну рік тому – затвердити стратегію розвитку компанії для того, щоб було зрозуміло, куди вона йде, як в короткій перспективі двох-трьох років, так і в перспективі подальших, більш довгих періодів, таких, як п’ять-сім років.

    На жаль, ми зараз маємо тільки драфт, тобто не затверджений документ, який не пройшов фінальну стадію – стадію узгодження на рівні міністерств і Кабміну. Це потрібно зробити в першу чергу, оскільки той набір проблем, який наразі є в "Укрзалізниці", вимагає дуже швидкої і дуже правильної, адекватної реакції. Я сподіваюсь, що вона зрештою буде отримана.

    Що в документі не так?

    – По-перше, повна версія наразі не є доступною для публічного доступу. Є тільки коротка версія у формі презентації, а це така вишенька на торті. Дуже складно уявити, це по-перше.

    По-друге, потрібна обов’язково думка суміжних міністерств і відомств, зокрема, Мінекономіки, зокрема, Мінфіну на цілу низку галузевих питань, які мають надзвичайно великий вплив: це скільки податків має платити компанія, чи має вона платити їх взагалі в тих обсягах, які є, чи буде залізниця працювати на підтримку національної економіки, чи це буде самостійний центр доходів для держави. Всі питання вимагають гарної, фахової, професійної дискусії.

    Бальчун об отчете в Кабмине: было сделано большое шоу. Видео
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    Бальчун об отчете в Минифраструктуры: было сделано большое шоу

    На жаль, навіть на рівні спостережної ради її проведено не було, принаймні, не було ніяких публічних заяв з цього приводу. Тому, я вважаю, що це завдання номер один – зрозуміти, куди і як буде рухатись компанія.

    На вашу думку, є фахівці, які могли би цю роботу провести?

    – Я не хотів би говорити про персоналії, я не хочу, щоби це мало якісь фактори впливу на конкурс, але, безумовно, ці люди є в країні, це по-перше. По-друге, я ще раз повторюсь, що той рівень проблем, який на сьогодні є в компанії, він вимагає надзвичайно швидкої і оперативної реакції. Тому тут немає часу дуже довго розтягувати і думати.

    Напомним, транспортный аналитик Максим Гардус заявил, что если в "Укрзализныце" уволить одного коррупционера, то посыплется вся конструкция.

    Ранее политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявлял, что на кону не кресло Балчуна, а приватизация железной дороги.

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