Бортник о политике и деле против чиновников "Укрзализныци"

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Чиновников "Укрзализныци" подозревают в финансировании терроризма. Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что некие коммерческие компании при содействии должностных лиц "Укрзализныци" наладили поставки продукции из предприятий на неподконтрольной части Донбасса.

Деньги из госбюджета Украины через фиктивные фирмы попадали в бюджеты ОРДЛО. Еще одно подозрение относительно чиновников "Укрзализныци" в том, что они умышленно занизили тарифы на транзитные грузоперевозки для российских компаний.

Расследование проводит Главная военная прокуратура и департамент защиты экономики Нацполиции. Накануне правоохранители провели 28 обысков жилья и служебных помещений, в том числе "Укрзализныци".

Бывший первый заместитель генерального прокурора Николай Голомша заявил, что расследование этих схем было начато еще в 2014 году, однако из-за пертурбаций в Генпрокуратуре, активизировалось лишь сейчас.

Дело о подозрении чиновников "Укрзализныци" прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Могут ли иметь обыски в "Укрзализныце" политические мотивы?

— Я думаю, что здесь доминируют именно политические мотивы. Что касается поставок или закупок каких-то расходников на неконтролируемой территории, то напомню, что до весны 2017 года функционировала железная дорога и на неконтролируемых территориях, перевозила она уголь, руду, разного рода оборудование. И конечно, для того, чтобы она функционировала, необходимо было ее ремонтировать. И скорее всего, закупались и поставлялись на эту территорию какие-то расходники для железной дороги. И никто на это особо внимания не обращал, потому что это была часть системы обеспечения большого бизнеса, который прекратился в связи с блокадой. Это первая составляющая. И вторая составляющая, все знают о серьезном конфликте между министром инфраструктуры и руководителем "Укрзализныци", и правительством в лице Владимира Гройсмана. То есть министр инфраструктуры настроен крайне негативно в отношении Войцеха Бальчуна и он неоднократно заявлял о его неэффективности работы и призывал его уйти в отставку. В свою очередь Бальчуна поддерживает премьер, и с их стороны звучат такие же достаточно резкие заявления в отношении министра инфраструктуры. То есть идет внутренняя, внутриполитическая война, "Укрзализныця" выведена фактически из-под подчинения Мининфраструктуры и напрямую управляется правительством. Идет борьба двух групп влияния — группы "Народного фронт" и группы Гройсмана за этот достаточно ценный ресурс. В результате мы видим, что "Укрзализныцю" вчера обыскивали, наверное, раз пятый уже за год. Я просмотрел информацию и за последний год "Укрзализныцю" уже обыскивало и СБУ, и НАБУ, и ГПУ уже приходила в "Украинизацию" в марте. То есть там целый цикл такого кошмаренья "Укрзализныци" в рамках этой борьбы, мне кажется, происходит.

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Если сейчас противостояние в очередной раз активизировалось, то какая из групп влияния, по вашему мнению, стоит за этими обысками?

— Не хочется разбрасываться голословными заявлениями, но я думаю, что та группа влияния, которая сегодня не контролирует "Укрзализныцю". Сегодня потеряло контроль над "Укрзализныцей" Мининфраструктуры. Теперь все сложнее, поэтому тут "Народный фронт" и БПП или команда "Народного фронта" и команда президента. Здесь более мелкие группы борются за этот актив, более сегментированные.

Как все это может сказаться в итоге, например, на судьбе того же Бальчуна? 21 числа ему предстоит выступить с отчетом. Вспомнят ли ему на этом заседании Кабмина эти обыски и схемы?

— Безусловно, вспомнят. И мне кажется, что таким образом, в том числе, готовится информационная составляющая, информационная среда, возможно, для отставки Бальчуна. Но не факт, что она удастся. У Бальчуна тоже есть поддержка, и есть свое лобби.

Стоит ли ожидать новых производств против других госструктур, которые так или иначе, покупали продукцию на неподконтрольных территориях Донбасса?

— К сожалению, не стоит ожидать. И против украинских компаний, и против украинских ТЭС не стоит ожидать таких производств. Я думаю, что обвинения в якобы сотрудничестве с предприятиями на неконтролируемой территории — это банальный элемент информационной дискредитации. Пытаются подвести "Укрзализныцю" под сепаратизм для того, чтобы было более удобно юридически и политически уже расправляться с руководством и с самой структурой. Надо помнить о том, что остро стоит вопрос приватизации "Укрзализныци" через схему так называемой корпоратизации, когда активы могут, уйдут в бизнес, а пассивы, скорее всего, останутся государству. Так пока что эта схема выглядит. И мне кажется, что здесь вопрос может стоять не только в отставке Бальчуна и ситуативном контроле над этой очень ресурсно-привлекательной структурой, но и о будущем активов "Укрзализныци".

РИА Новости Украина Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Главная военная прокуратура занимается этим делом. Может ли быть такое, что это просто одно из звеньев в пиар-кампании Анатолия Матиоса, в борьбе за должность главы будущего ГБР?

— Может быть и не только в борьбе за должность ГРБ, но и за должность генпрокурора. У Юрия Луценко не все хорошо на этой должности сегодня. Думаю, что делом занимается именно Военная прокуратура, потому что это связано номинально. Обвинения звучат в связи с неконтролируемыми территориями, хотя военная прокуратура часто отыгрывает роль такого себе прокурорского спецназа в нынешней системе и занимается чем попало и всем, чем попало. Но говорю, что за последний год там были прокуратура Киева, ГПУ, военная прокуратура, СБУ и НАБУ. Все уже кошмарили "Укрзализныцю".

Может ли быть такое, что в очередной раз активизируются разговоры о сотрудничестве с подсанкционной российской грузовой компанией?

— Что касается сотрудничества с грузовой компанией, это отдельная история. Тут надо садиться и полчаса рассказывать, насколько сложные взаимоотношения в грузовом секторе на "Укрзализныце". Но я только скажу одно, что грузовые перевозки — это фактически единственный и крайне прибыльный сектор «Укрзализныци» и всегда за них шла ожесточенная борьба, а также всегда шла ожесточенная информационная дискредитационная борьба. Но я думаю, что как раз перевозки с Россией — это просто элемент информационной дискредитации. Оно будет заявлено и я думаю, что напрямую на прекращение или непрекращение перевозок с Россией эта ситуация вряд ли повлияет. Хотя, конечно, может быть использовано одной из сторон в рамках этой информационной борьбы, в рамках заигрывания с правым электоратом.

Будет ли, по вашему мнению, дело передано в суд?

— Я думаю, что это дело проживет дольше, нежели неделю, обыкновенный цикл жизни дел у нас в стране. Почему проживет дольше? Потому что борьба будет дольше. Борьба будет и за руководство, и за приватизацию этого органа. Поэтому думаю, что мы будем слышать об этих делах на протяжении ближайшего года. Но никто не будет наказан, безусловно, какой-либо справедливости или каких-либо, скажем так, доходов для государственного бюджета из этого дела не стоит ожидать. Дело очень уже политически закрашенное, и будет постепенно разваливаться.

Ранее пресс-секретарь регионального отделения "ЮЗЖД" Анна Казимир в эфире "ГС" сообщила, что переговоры состоялись вскоре после того, как активисты проверили груз и отпустили заблокированный поезд.