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    В "Укрзализныце" уточнили информацию о повышении стоимости билетов

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    По словам главы публичного акционерного общества "Укрзализныця" Войцеха Балчуна, в настоящее время стоимость билетов на поезда международного сообщения остаются доступными.
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Публичное акционерное общество "Укрзализныця" в ближайшее время не планирует повышать стоимость билетов для пассажиров железнодорожного транспорта, сообщил глава предприятия Войцех Балчун.

    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Не планируем. Я постоянно повторяю, что это элемент нашей публичной миссии", — ответил Балчун на вопрос о росте стоимости пассажирских перевозок в ближайшее время.

    По его словам, на сегодня стоимость билетов на поезда международного сообщения остаются доступными, а также Балчун назвал ценовую политику по запуску новых направлений "акционной политикой". 

    Ранее балчун сообщил, что "Укрзализныця" запускает поезд Львов-Варна. Кроме того, вскоре должна начать курсировать вторая пара поездов Hyundai Rotem сообщением Киев-Перемышль, чей маршрут пройдет через Винницу, Хмельницкий и Тернополь, а также анонсировал беспересадочное сообщение Киев-Вена.

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