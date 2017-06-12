В "Укрзализныце" уточнили информацию о повышении стоимости билетов

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Публичное акционерное общество "Укрзализныця" в ближайшее время не планирует повышать стоимость билетов для пассажиров железнодорожного транспорта, сообщил глава предприятия Войцех Балчун.

"Не планируем. Я постоянно повторяю, что это элемент нашей публичной миссии", — ответил Балчун на вопрос о росте стоимости пассажирских перевозок в ближайшее время.

По его словам, на сегодня стоимость билетов на поезда международного сообщения остаются доступными, а также Балчун назвал ценовую политику по запуску новых направлений "акционной политикой".

Ранее балчун сообщил, что "Укрзализныця" запускает поезд Львов-Варна. Кроме того, вскоре должна начать курсировать вторая пара поездов Hyundai Rotem сообщением Киев-Перемышль, чей маршрут пройдет через Винницу, Хмельницкий и Тернополь, а также анонсировал беспересадочное сообщение Киев-Вена.