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    Генпрокуратура подозревает "Укрзализныцю" в финансировании терроризма

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    В рамках уголовного производства правоохранители провели 28 одновременных обысков жилых помещений, помещений предприятий, в том числе "Укрзализныци", и изъяли документы и наличные средства.
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. В финансировании терроризма подозревает Генеральная прокуратура чиновников публичного акционерного общества "Укрзализныця", сообщает пресс-служба ведомства.

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    "Установлено, что ряд коммерческих предприятий и должностных лиц ПАО "Укрзализныця" организовали поставку продукции предприятий, расположенных в ЛНР/ДНР, для нужд ОАО "Укрзализныця" с выводом государственных средств путем оплаты через ряд фиктивных предприятий в бюджеты псевдореспублик", — говорится в сообщении.

    Также сообщается, что при содействии чиновников "Укрзализныци" представители российских предприятий (включая Федеральную грузовую компанию, которая находится под действующими санкциями Украины) добились уменьшения тарифов для российских компаний при заключении договоров на транзитные грузоперевозки по территории Украины.

    В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса, правоохранители провели 28 одновременных обысков жилых помещений, помещений предприятий, в том числе "Укрзализныци", и изъяли документы и наличные средства.

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