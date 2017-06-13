ГПУ проводит обыски в "Укрзализныце"

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Генпрокуратура проводит обыски в "Укрзализныце" в рамках расследования растраты средств, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Тринадцатого июня при содействии менеджмента компании в помещении ПАО "Укрзализныця" генеральная прокуратура Украины проводит следственные действия относительно растраты материальных ценностей и средств компании одним из руководителей департамента локомотивного хозяйства ОАО "Укрзализныця". Этот эпизод, по словам представителей генеральной прокуратуры, касается 2015-2016 годов", — говорится в сообщении.

Компания предоставила правоохранителям допуск ко всем необходимым помещениям и документам.

Напомним, в марте следователи прокуратуры Киева совместно с работниками СБУ провели сразу 15 обысков в рамках уголовного производства о злоупотреблениях на ПАО "Укрзализныця".