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    Общество

    ГПУ проводит обыски в "Укрзализныце"

    (обновлено: )59
    Как стало известно, ГПУ "проводит следственные действия относительно растраты материальных ценностей и средств компании одним из руководителей департамента локомотивного хозяйства ОАО "Укрзализныця".
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Генпрокуратура проводит обыски в "Укрзализныце" в рамках расследования растраты средств, сообщила во вторник пресс-служба компании.

    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Тринадцатого июня при содействии менеджмента компании в помещении ПАО "Укрзализныця" генеральная прокуратура Украины проводит следственные действия относительно растраты материальных ценностей и средств компании одним из руководителей департамента локомотивного хозяйства ОАО "Укрзализныця". Этот эпизод, по словам представителей генеральной прокуратуры, касается 2015-2016 годов", — говорится в сообщении.

    Компания предоставила правоохранителям допуск ко всем необходимым помещениям и документам.

    Напомним, в марте следователи прокуратуры Киева совместно с работниками СБУ провели сразу 15 обысков в рамках уголовного производства о злоупотреблениях на ПАО "Укрзализныця".

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