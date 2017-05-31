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    Экономика

    "Укрзализныця" готовит повышение цен на билеты на 25%

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    Как сообщил председатель наблюдательного совета компании Евгений Кравцов, повышения цен на билеты следует ожидать на популярных направлениях, в частности, Киев - Одесса.
    Здание Укрзализныци. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. ПАО "Укрзализныця" не исключает повышения стоимости билетов на популярных направлениях на 25%, сообщил председатель наблюдательного совета компании Евгений Кравцов.

    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Там, где необоснованно низкие цены, они будут повышены значительно, на 15-25%. По другим направлениям, где нет спроса и необходимо привлекать пассажиров, возможно снижение цен", — сказал Кравцов в интервью РБК-Украина.

    По его словам, повышения цен следует ожидать на популярных направлениях, в частности, Киев — Одесса. Удешевление проезда возможно на направлении Киев — Херсон, а также на маршрутах в Западной Украине.

    Напомним, "Укрзализныця" запустит поезд Львов — Краков.

    Ранее сообщалось о пожаре в поезде пригородного сообщения Черновцы — Коломыя. По данным СМИ, люди выпрыгивали из окон электрички, чтобы спастись.

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