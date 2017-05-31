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    В Черновцах загорелась электричка, люди выпрыгивали из окон

    (обновлено: )41410
    По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел около 7.30 в среду. В одном из вагонов пригородного поезда "Черновцы-Коломыя" произошло задымление.
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    Пожар в пригородном поезде в Черновцах
    ГСЧС
    Пожар в пригородном поезде в Черновцах
    ГСЧС

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Поезд пригородного сообщения загорелся утром в Черноцах, сообщают местные СМИ.

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    По предварительной информации, из одного вагона поезда пошел черный дым.

    molbuk.ua
    Пожар в пригородном поезде в Черновцах

    "Пассажиры поезда выпрыгивали из окон, чтобы спастись", — пишет molbuk.ua.

    molbuk.ua
    Пожар в пригородном поезде в Черновцах

    Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел около 7.30 в среду. Так, в одном из вагонов пригородного поезда "Черновцы-Коломыя" произошло задымление.

    ГСЧС
    Пожар в пригородном поезде в Черновцах

    "Спасатели установили, что возникло задымление локомотива с последующим распространением дыма в вагон. Пока причины задымления устанавливаются. Пострадавших нет", — гвоорится в сообщении ГСЧС.

    Напомним, в начале мая во Львове загорелся трамвай с пассажирами.

    Ранее эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава заявил, что Кабмин Украины игнорирует проблемы пассажирских перевозок и отказывается решать проблему поддержки железной дороги, игнорируя стандарты Европы.

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