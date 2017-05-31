В Черновцах загорелась электричка, люди выпрыгивали из окон

1 / 2 ГСЧС ГСЧС

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Поезд пригородного сообщения загорелся утром в Черноцах, сообщают местные СМИ.

Смотрите также: Пожар в Киеве у станции метро "Черниговская", горят склады

По предварительной информации, из одного вагона поезда пошел черный дым.

molbuk.ua Пожар в пригородном поезде в Черновцах

"Пассажиры поезда выпрыгивали из окон, чтобы спастись", — пишет molbuk.ua.

molbuk.ua Пожар в пригородном поезде в Черновцах

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел около 7.30 в среду. Так, в одном из вагонов пригородного поезда "Черновцы-Коломыя" произошло задымление.

ГСЧС Пожар в пригородном поезде в Черновцах

"Спасатели установили, что возникло задымление локомотива с последующим распространением дыма в вагон. Пока причины задымления устанавливаются. Пострадавших нет", — гвоорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, в начале мая во Львове загорелся трамвай с пассажирами.

Ранее эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава заявил, что Кабмин Украины игнорирует проблемы пассажирских перевозок и отказывается решать проблему поддержки железной дороги, игнорируя стандарты Европы.