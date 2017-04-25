Кава: украинские власти сознательно тормозят модернизацию железных дорог

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

"Укрзализныця" заявила о том, что не планирует в этом году повышать тарифы на проезд в пассажирских поездах. При этом в прошлом году компания сообщала о намерении повысить тарифы дважды на 16%.

В то же время тарифы на грузовые перевозки станут выше. В случае их повышения на 22-25% с июня компания ожидает получить дополнительно 7 миллиардов гривен.

За счет каких средств "Укрзализныця" собирается модернизировать подвижной состав, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава.

Почему "Укрзализныця" решила не повышать тарифы, если такие планы были?

– Компания решила пока не повышать тарифы на перевозку пассажиров. Но этот бизнес остается убыточным для железной дороги, а грузоотправители продолжат покрывать убытки от перевозки пассажиров.

И нужно обратить внимание, что наше правительство продолжает игнорировать проблемы пассажирских перевозок и до сих пор не решает проблему поддержки железной дороги в покупке новых пассажирских вагонов и в обновлении составов. Хотя в Европе, где тарифы на перевозку пассажиров также обычно ниже себестоимости, правительство дотирует свои железные дороги, а также покупает новый подвижной состав.

Например, правительство Великобритании на прошлой неделе решило выделить 3,5 миллиарда долларов на покупку 60 новых электропоездов. А наше правительство, к сожалению, оставляет "Укрзализныцю" один на один с этими проблемами.

Если грузоперевозки перекроют перевозки пассажиров, удастся что-то заработать?

– Повышение тарифов на перевозку грузов позволит покрыть часть убытков от перевозки пассажиров. Но при этом останется коррупционная система грузовых тарифов, и "Укрзализныця" продолжит дотировать отдельные частные компании в перевозке их продукции.

Эта система тарифов утверждена украинским правительством, и в год, например, одни только металлурги получают за счет заниженного тарифа на перевозку своего сырья порядка 30 миллиардов гривен. Эти деньги идут не в государственный бюджет железной дороги, а в бюджет частных металлургических компаний.

За 30 миллиардов гривен можно купить 36 тысяч новых грузовых вагонов, тысячу новых пассажирских вагонов или 200 новых электровозов.

Как бы вы оценили план, согласно которому к 2021 году "Укрзализныця" хочет обновить 50% подвижного состава?

– Это было бы правильное решение. Но здесь нужно понимать, что это касается только грузового подвижного состава, а обновить пассажирские вагоны без дотаций со стороны государства невозможно. Но если бы правительство пересмотрело свой подход и отказалось от дотирования отдельных грузоотправителей, то модернизировать подвижной состав и обновить можно было бы гораздо быстрее.

Обсуждались годовые дотации де-факто металлургам. Если бы за четыре года эти деньги шли в бюджет "Укрзализныци", можно было бы полностью обновить парк пассажирских вагонов.

Модернизация, в принципе, это неплохой вариант. Но модернизация очень сильно ограничивает по возможности применений современных технологий. Лучше покупать новые вагоны, но это стоит гораздо дороже. Для этого в процесс закупки должно включится напрямую правительство. А правительство свои подходы к государственной компании "Укрзализныця" менять не хочет. Оно вынуждает самостоятельно покрывать убытки от перевозки пассажиров и дотировать отдельных перевозчиков на десятки миллиардов гривен в год.

Это правда, что вагоны зарубежного производства стоят дешевле украинского?

– Это не соответствует действительности.

Если мы говорим о грузовых вагонах, то цены сопоставимы с украинскими. Если мы говорим о пассажирских вагонах, то, например, железные дороги Азербайджана недавно приобрели новые пассажирские вагоны у швейцарской компании "Штадлер Рейл". Один пассажирский вагон обошелся в три миллиона евро. "Крюковский вагоностроительный завод" продает пассажирские вагоны по 900 тысяч долларов. То есть цена отличается в три с половиной раза.

Если говорить о капремонте, сколько в среднем денег нужно на один вагон?

– Капитальный ремонт и модернизация, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Но стоимость модернизации с продлением ресурса обходится где-то в 400 тысяч долларов на один вагон. Разница в том, какие технологии применяются, какие узлы и детали меняются при проведении такого ремонта.

Бизнес говорит, что согласится на повышение грузовых тарифов, если улучшится оборот вагонов.

– Под оборотом вагонов имеется в виду возможность осуществления перевозки в вагонах и наличие вагонов, когда это нужно.

Но интересы бизнеса и интересы железной дороги не всегда совпадают. Бизнес всегда хочет платить меньше и получать более качественный сервис. Но железная дорога – это тоже не благотворительная организация. Железная дорога – это тоже бизнес, и он должен быть ориентирован на получение прибыли.

К сожалению, у нас правительство десятилетиями вынуждало железную дорогу дотировать много частных компаний, и за этот период "Укрзализныця" уже недополучила несколько десятков миллиардов долларов.

Менеджер антикоррупционной группы "Реанимационный пакет реформ" Александр Леменов заявил, что новые туалеты по 40 тысяч долларов закупят через тендер, в котором проходят предприятия, тем или иным образом связанные с родственниками экс-руководства "Укрзализныци".